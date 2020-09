Finnes det en annen måte å bekjempe pandemien på?

Hva med å oppfordre friske mennesker utenfor risikogruppen til å la seg smitte?

Inge Lerheim har et utradisjonelt forslag. Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad svarer. Foto: Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix

Debattinnlegg

Inge Leirheim Herdla

Vi har nå kjempet mot covid-19 i mer enn seks måneder, uten at vi er kommet stort lenger. Konsekvensene av kampen vi har ført, har vært store både økonomisk og menneskelig.

Slik det nå ser ut, vil vi måtte leve med dette i flere år hvis det ikke kommer en vaksine. Finnes det en annen måte å bekjempe pandemien på?

Hva om vi la til rette for at friske personer utenfor risikosonen lot seg bli smittet? Hva om hele skoleklasser og skoler ble smittet og tok 14 dager fri? Det samme med idrettslag, fotballag og så videre. Publikum på Stadion ville selvsagt få samme tilbud.

På denne måten ville vi i løpet av relativ kort tid få stor grad av flokkimmunitet, slik naturen fra tidenes morgen har løst problemet.

Inge Leirheim foreslår en form for kontrollert koronasmitte. Foto: Privat

Vi kunne velge når det passer best med 14-dagers karantene. Vi hadde visst hvem som var smittet og hvem som var smittekilden. Smittesporing ville derfor ikke være nødvendig.

Er det farlig å bli smittet av covid-19? Erfaring viser at unge friske mennesker i svært liten grad trenger helsehjelp.

Hvis alle som hadde vært gjennom sykdommen, kunne fått en button, eller et annet «bevis», kunne disse ha ferdes fritt i samfunnet, uten å være til fare for seg selv eller andre.

Poenget ville være å sørge for at de som på en eller annen måte har nedsatt immunforsvar, ikke ble smittet.

Det hadde vært interessant å høre helsemyndighetenes svar på dette forslaget.

Slik svarer assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad:

Utbredt smitte blant de yngste vil skape store problemer, ifølge Espen Rostrup Nakstad. Foto: Jil Yngland

Å la en stor gruppe yngre mennesker bli smittet for å oppnå flokkimmunitet, er en tilforlatelig tanke, som dessverre er beheftet med noen problemer. Det største problemet er nok at utbredt smitte blant yngre mennesker raskt vil spre seg til eldre aldersgrupper, der sykeligheten og dødeligheten er svært høy.

Da vil det norske samfunnet kunne bli like hardt rammet som Italia, Spania og mange andre land ble i mars.

I tillegg vil også noen yngre mennesker miste livet hvis et stort antall jevnaldrende smittes. I en nylig publisert studie fra USA viste det seg at fire prosent av alle dødsfall skjer i aldersgruppen 0–44 år, et av fem dødsfall i aldersgruppen 45-65 år og et av fire i aldersgruppen 65-75 år.

Disse talene varierer selvsagt noe fra land til land, men det er ingen tvil om at også Norge har hatt mange yngre mennesker innlagt på intensivavdelinger med livstruende koronasykdom. Heldigvis kom de fleste seg gjennom sykdommen.

Det kanskje største problemet er imidlertid at vi ikke har holdepunkter for at gjennomgått sykdom blant yngre mennesker gir langvarig beskyttelse. For mange forsvinner antistoffene fra blodet før det har gått seks måneder, og da kan man trolig igjen bli smittet og smitte andre, uten å bidra til flokkimmunitet.

Derfor setter verden fortsatt sin lit til at trygge og effektive vaksiner vil kunne gi en immunitet som er langvarig nok til at pandemien drives tilbake. Vi håper også at det vil skje. Men vi må nok dessverre fortsatt leve med noen grunnleggende smittevernråd og strengere tiltak i utbruddsperioder.