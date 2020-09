Munnbind nå!

Bergen må gå foran og vise ansvar.

At nye koronatiltak skulle vare i ti dager, var bare en drøm, skriver Jan Brøgger. Foto: Høyre

Jan Brøgger Leder i Årstad Høyre

Munnbind må innføres i Bergen nå. Munnbind er effektivt og solidarisk sammen med andre tiltak. Smittekurven må ned, slik at Bergens økonomi ikke går på dunken.

Bergen må ta ansvar og gå foran.

Smittekurven er raskt stigende i Bergen, og det rapporteres om forsinket smittesporing og spredning oppover i aldersgruppene. «Nå er det alvor, folkens» er et sterkt uttrykk fra medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen.

At de nye, lokale koronatiltakene skulle vare i ti dager, var bare en drøm, og de er foreløpig forlenget med fire dager, til og med 22. september.

Antallet smittede er høyt, men karantenefraværet er mange ganger større. Karantenefraværet alene kan tvinge samfunnet og næringslivet i kne.

De nordiske landene har vært sent ute, mye fordi det tross alt ikke har vært så ille. Nå er det vår tur.

Nesten 90 prosent av verdens befolkning bor i land med munnbindanbefaling. Folkehelseinstituttet (FHI) sine anbefalinger fra august kom i en situasjon med lav smittespredning.

FHI er nasjonalt fokusert – og dette er Bergens problem. Engstelsen for at munnbind kunne bli et soveteppe og hindre andre tiltak, var reell. Men nå trenger vi å sette inn alt vi har av tiltak.

Vi lever av næringslivet. Utbredt bruk av munnbind vil øke lengden på koronapausene og skape mindre topper. Hver kunde inn gjennom dørene er velferd i kassen – men bare ved koronakontroll.

Vi er avhengig av sykehusene. Ukontrollert smitte gir sykehuskaos i løpet av to-tre uker. De eldre og kronisk syke er utrygge, og nå mer enn noen gang. Familiene trenger besteforeldrene.

Hver krone, hver time og hver svettedråpe brukt på smitteverntiltak, gir tigangeren igjen. Gjør det enkelt, gjør det for alle, og slå hammeren ned på smitten.

Årstad Høyre mener at Bergens myndigheter umiddelbart må anbefale munnbind ute, på skoler og butikker. Munnbind må være påbudt på all kollektivtransport for alle som er 12 år eller eldre.

