Lavmål fra Høyre

Aktivitetsplikt for eldre sosialhjelpsmottakere er malplassert.

Det legges stein til byrden når man som arbeidsledig må bruke tiden sin på meningsløse aktiviteter i stedet for å søke jobb, skriver Kim Even Straumsnes. Foto: Privat

Kim Even Straumsnes Åsane

Denne uken ble det kjent at Høyre planlegger å utvide aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere fra 30 år helt opp til pensjonsalder.

Som mann i førtiårene som jobber innenfor salg, kan dette ramme meg om jeg skulle miste jobben og havne på sosialen.

Det er på tide å rope varsku.

Høyre mener at ordningen med aktivitetsplikt for sosialklienter som ble innført i 2017, har vært en suksess, fordi antall sosialklienter har gått noe ned.

Men når man ser nærmere på tallene, viser det seg at aktivitetsplikten ikke har fått flere over fra sosialhjelp til arbeid.

Problemet er at man ikke har lagt noen som helst føringer for hvilke aktiviteter som skal gjennomføres. Det varierer veldig fra kommune til kommune.

I noen kommuner kan aktiviteten for eksempel være jobbsøking, noe som er bra. I andre kan aktiviteten være tvunget arbeid, noe som ikke er bra.

Man har prøvd ut ordningen for ungdommer under 30 år i noen år nå, og den har ikke vært en suksess. Flere har falt fra, og man vet ikke hvor de har blitt av.

Sosialhjelp er nødhjelp for folk som faller utenfor alle andre ytelser. Ytelsene er skåret helt ned til eksistensnivå. Når staten da innfører arbeidsplikt for denne gruppen, med en trussel om å fjerne deler av sosialhjelpen, er vi ute å kjøre.

For mange har derfor sosialhjelp blitt mer enn en midlertidig nødløsning. Man har rett og slett ikke kommet seg videre. Dette gjelder spesielt de litt eldre mottakerne.

Hvis man i stedet tilbød dem aktiviteter mot litt mer å rutte med, hadde det vært mye bedre.

Jeg har tidligere vært arbeidsledig som resultat av nedskjæringer. Det var ikke lett. Det legges stein til byrden når man må bruke tiden sin på meningsløse aktiviteter i stedet for å søke jobb.

Det er ikke like enkelt for en 50-åring å komme seg inn på arbeidsmarkedet hvis man skulle miste jobben, som for en ung og sprek 20-åring. Derfor mener jeg at arbeidsplikt for godt voksne sosialklienter er et malplassert tiltak.

Man må heller satse på hjelpetiltak for å få dem i arbeid.

Dette er nok et Høyre-forslag for å trekke de fattige enda lenger ned i sølen. Det bør vi ikke akseptere, spesielt ikke siden Høyre, med sine massive kutt i velferdsprogrammer som AAP og arbeidsledighetstrygd, har ført flere fra trygd over på sosialhjelp.

Dette er lavmål fra Høyre.