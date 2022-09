Vi kan ikke la byråkratene bestemme hvem som skal få medisiner

Regjeringen svikter når livsviktige medisiner kun er tilgjengelig for de rike.

Nye medisiner er dyrt, men det er også svært dyrt når mennesker går uten behandling, skriver Stig Abrahamsen (Frp).

Stig Abrahamsen Gruppeleder Askøy Frp, 2. vara til Stortinget fra Hordaland

Det er ikke første gang vi ser at norske helsemyndigheter trenerer innføringen av nye medisiner som har bevist effekt. Stadig vekk ser vi historier der staten ikke godkjenner medisiner eller behandlinger på grunn av pris. Det er en skam for samfunnet vårt at myndighetene ikke stiller opp i møte med dødelige sykdommer.

Den siste i rekken er brystkreftmedisinen Enhertu. Denne medisinen redder liv og er allerede godkjent og innført i naboland som Sverige, men i Norge må man betale for den selv.

Grunnen til at vi ofte må vente, og vente lenge, på at nye medisiner skal dekkes i Norge, er at avgjørelsene er satt ut til Beslutningsforum. Dette forumet består av toppbyråkratene i de regionale helseforetakene. Det er sikkert behagelig for helseministeren og andre ledende politikere å ha en slik byråkratisk buffer mellom dem selv og upopulære avslag og sendrektig behandling. Men det er ikke godt nok i et demokrati som Norge!

Stig Abrahamsen (Frp)

Frp har fremmet forslag i Stortinget om å få på plass et beslutningsforum på linje med det man har i Danmark. Her er det bred representasjon fra helsepersonell og ikke bare toppbyråkrater. Gjennomsnittlig behandlingstid for nye medisiner i Danmark er 167 dager mot 414 dager her i Norge. Dette er dager døende mennesker ikke har å kaste bort på sendrektig byråkrati!

Nye medisiner er dyrt, men det er også svært dyrt når mennesker går uten behandling, det offentlige betaler sykelønn, bedrifter mister kompetansen til sine medarbeidere som er syke, og det blir mange andre behandlinger som skal demme opp for den manglende medisinen.

Det kan hende at man må bruke noe mer penger på å få medisiner og behandlinger godkjent tidligere, det er helt i orden for Frp. Det handler om å prioritere, da kan man heller spare på helsebyråkratiet ved å legge ned de regionale helseforetakene. Disse fungerer bare som fordyrende mellomledd, som aldri behandler en eneste pasient.

Vi må sette mennesker foran systemer. Når man står i en livskrise og kjemper mot dødelige sykdommer, kan ikke myndighetene sitte på sidelinjen og se på at kun de som har mye penger, får nødvendig behandling. Det er mange i Norge som ikke har råd til behandlinger og medisiner som ikke dekkes, i skrivende stund er det over 500 innsamlingsaksjoner på Spleis.no under kategorien Helse.

Sånn skal vi virkelig ikke ha det i et av verdens rikeste land, styrt av en regjering som sier det er vanlige folks tur!

