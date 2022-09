Nei, byrådskrisen i Bergen er ikke Russland sin feil

Den er din feil, Roger!

«Et Bergen styrt av venstresiden er et Bergen som står stille», mener Anne Aurora Ekeland Bjørkly i Unge Høyre.

Anne Aurora Ekeland Bjørkly Styremedlem i Bergens Unge Høyre

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Norge står overfor store utfordringer. Det er skyhøye strømpriser, mat blir bare dyrere og dyrere, og drivstoffprisene har skutt i været. Dette er utfordrende for folk flest i dag, men det er ikke derfor Arbeiderpartiet raser på målingene i Bergen. Det handler om at de ikke klarer å styre byen.

Den 8. september kunne vi lese i Bergens Tidende at Ap har hatt en nedgang på 5,6 prosentpoeng. De har dermed gått fra 20,1 prosent til 14,9 prosent. Dette er rekordlavt. Allikevel står Valhammer fast på at dette skyldes de høye strømprisene og «nasjonale strømninger».

Ja, dette kan nok være en del av grunnen, men man får ikke et så dårlig resultat uten at man har gjort noe feil.

Bergenspolitikken står stille med Roger Valhammer (Ap) ved roret, mener innsenderen.

Etter at Arbeiderpartiet tok over makten i Bergen, har det stått helt stille i bergenspolitikken. Kaos, personkonflikter og bybane har satt en stopper for noen av de viktigste sakene. Det er rekordlang ventetid i skolehelsetjenesten, det offentlige psykiske helsetilbudet og i fastlegeordningen, og vi ser at unge sliter mer og mer. Men byrådet sitter stille i båten.

Valhammer og co. ser ut til å bry seg mer om symbolpolitikk enn å finne løsninger på de ekte problemene.

Les også Bergen må spare milliardar. Desse prosjekta kan bli råka.

I Bergen sliter unge med å få seg jobb, mange må flytte til nabokommunene for å ha råd til å bo, og en stor andel av barna våre oppbevares i brakker. Likevel lurer byrådet på hva de gjør galt og hvorfor det går nedover på målingene. Det handler ikke om hva de har gjort, men heller alt byrådet ikke har gjort.

Fordi: Nei, Roger – byrådskrisen i Bergen er ikke Russland sin feil. Det er din feil! Det er byrådet med Arbeiderpartiet i spissen som sitter handlingslammet mens unge sliter mer og mer, og lavinntektsfamilier skriker etter gode løsninger på deres økonomiske problemer. Vi må få fart på Bergen, men et Bergen styrt av venstresiden, er et Bergen som står stille.