Skivebom om torskeoppdrett

Det er mye tidligere BT-kommentator, nå gjestekommentator, Stig Arild Pettersen ikke har fått med seg om torskeoppdrett.

Innsenderne mener torskeoppdrett i Norge kan bli et nytt eksporteventyr.

Tom-Christer Nilsen Næringspolitisk sjef, Bergen Næringsråd

Krister Hoaas Fagansvarlig torskeoppdrett Sjømat Norge

Torskeoppdrett kan bli et nytt eventyr for norsk sjømateksport. Det har også i seg muligheten for å løse den utfordringen som alltid har ridd norsk sjømat: stabil tilgang på råstoff som kan sikre bearbeidingsindustrien.

Pettersen skriver at oppdrett tok livet av villaksen, har skyld i «nær utryddelse av den tradisjonelle norske laksen» og at det «aldri har gått så lite laks i norske elver som nå».

Med formuleringer som «dersom oppdrettsnæringen også får ta knekken på kysttorsken» inviterer dessverre Pettersen til en polarisert debatt fremfor å bygge en kunnskapsbasert diskusjon.

De fleste langs kysten har nære minner eller dagsferske erfaringer med egen fangst og matauk. Vi er alle urolige for situasjonen til kysttorsken, men dessverre er noen av Pettersens påstander svært langt fra virkeligheten.

Villaksen er ikke utryddet. Kysttorskens tilstand kan ikke på noen måte tilskrives torskeoppdrett.

For å ta villaksen først: Det er ikke mindre laks i elvene nå enn for 15–20 år siden. Ifølge VRL (Vitenskapelig råd for lakseforvaltning) er det en positiv utvikling i gytebestandene.

Ser vi på bestandsutviklingen i Sør-Norge, har den knapt vært høyere på over 30 år. Ser vi på Vest-Norge, er innsiget av laks de siste ti årene vesentlig bedre enn de to foregående tiårene. Ikke minst har gytebestanden vist god utvikling.

Som VRL skriver: «Det har vært en klar forbedring i oppnåelsen av forvaltningsmålene siden 2009». Den norske villaksen har klart seg best av alle stammer av atlantisk villaks i verden.

Dette til tross for at det som var Norges viktigste lakseelv, Tanaelva, er stengt for fiske som følge av bl.a. overfiske, men ikke som følge av oppdrett.

Å avvise torskeoppdrett på bakgrunn av feilslutninger, er ikke bærekraftig, skriver Krister Hoaas og Tom-Christer Nilsen.

Gyrodactylus salaris kan ikke tilskrives oppdrett. I Glutra ble det satt ut yngel eller smolt av laksefisk på 70-tallet for å redde villaksbestanden etter kraftutbygging. Disse viste seg å være infisert av gyro, som smittet over til andre elver.

Så hva har villaksen å gjøre med kysttorsken? Og hvorfor velger du å svartmale, Pettersen?

Kysttorsken vandrer lenger nord, og klimaendringene påvirker matfatet til torsken. Ikke minst er det tilfellet i Skagerrak og både indre og ytre Oslofjord. Apropos Oslofjorden, så er det trolig landets dårligst skjøttede fjord, helt uten oppdrett av noe slag.

Vi i sjømatnæringen kan gjøre noe med både rømming, gyting og lus, men å påstå at torskeoppdrett kan utrydde kysttorsken vår, blir å se forbi de reelle problemene. Utfordringene for kysttorsken har oppstått uten at det har vært oppdrett av torsk.

Nå er det er totalt tildelt 15 torskeanlegg i landet, hvorav 12 er i drift.

Seks av disse er på Vestlandet, inkludert hele Møre og Romsdal. Pettersen mener det kvalifiserer til at «vestlandsfjordene fylles med anlegg».

Det stemmer ikke at Havforskningsinstituttet (HI) sier at risikoen for kysttorsken ved torskeoppdrett er «svært høy», slik Pettersen siterer en HI-forsker.

HI advarer ikke mot torskeoppdrett, men vil ha bærekraftig vekst.

HI mener fra Stad og til litt nord for Bodø at risikoen kan være «høy», gitt et produksjonsvolum på 130.000 tonn. Sør for Stad er risikoen «lav», mens den kan være «moderat» nord for Bodø.

Alt dette gitt en totalproduksjon i landet på nærmere 150.000 tonn. I dag står det anslagsvis 12.000 – 15.000 tonn i sjøen. Det er ingen seriøse kilder som antyder at en produksjon på dette nivået er en fare for kysttorsken.

Sjømatnæringen er beredt til å ta ansvar og utbedre for det vi kan gjøre noe med. Gyting i merd er i ingens interesse. Oppdretterne har jobbet intenst med forbedringer.

Det er slått fast tilfeller der torsk har gytt i merdene, men det er ikke konkludert om verken rogn eller melken er moden. Tvert om tyder foreløpige resultater fra Møreforsking på at risikoen er lav. Det pågår flere prosjekter om dette som vil gi ny og oppdatert kunnskap.

Petterson påstår at det har vært torskerømninger fra «en rekke anlegg langs kysten vår». Det har vært to av vesentlig størrelse, og det er selvsagt beklagelig. Så langt er det utstyrssvikt som er årsaken, ikke rømningskåt fisk.

Sikkert og bærekraftig torskeoppdrett kan løse noen viktige problemer. Det kan gi råstoff til en norsk industri som i dag sliter med store sesongsvingninger.

Det gjør at vi har færre arbeidsplasser på land enn f.eks. Island. Det kan skape ny verdiskapning og nye jobber langs kysten i en grønn omstilling.

Ingen har noe ønske om å gjenta gamle feil, vi skal lære av dem. Men å avvise all oppdrett av torsk basert på feiloppfatninger, er heller ikke bærekraftig.