Vi lever i et fedmefremmende samfunn

Regulering av markedet er et langt mer effektivt virkemiddel enn å kommentere andres vekt eller kosthold.

Det skal innsats til for å verne seg for søtsaker og annet som kan føre til at du legger på deg, mener innsenderen.

Anja Maria Steinsland Ariansen Postdoktor ved Sosiologisk Institutt ved Universitetet i Bergen

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Hilde Østby skal ha ros for å løfte et viktig tema i sin kronikk i NRK Ytring, «Et spiseforstyrra land», der hun trekker frem betydningen som traumer, mobbing og sosial ekskludering har for utviklingen av fedme og spiseforstyrrelser.

Jeg tror hun har rett i at det er langt mer helsebringende å inkludere, akseptere og vise kjærlighet til mennesker med fedme, enn å moralisere over kostholdet deres. Det er ingen tvil om at en del av dem som lider av fedme, har personlige erfaringer som gjør at det er grunn til å applaudere at de deltar i samfunnet overhodet.

Som Østby beskriver selv, kan det være utrolig smertefullt å dele denne typen erfaringer. Det blir selvsagt verre hvis man i tillegg må forsvare seg overfor folk som aldri har møtt lignende problemer, men som tillater seg å være nedlatende, moraliserende, og ekskluderende overfor personer med fedme.

Selvsagt bør vi opptre ydmykt, respektfullt og inkluderende overfor personer med fedme, slik vi i prinsippet bør med alle mennesker.

For de aller fleste med fedme er det tydelig hva de bør gjøre, det er gjennomføringen som er problemet, skriver Anja Maria S. Ariansen.

Imidlertid frykter Thorstein Skårnes i BT 30. mars at vi gjør befolkningen en bjørnetjeneste hvis vi underkommuniserer behovet for å ha et sunt kosthold og mosjonere tilstrekkelig.

Mot dette kan man innvende at bølgen av overvekt og fedme neppe kan skyldes manglende informasjon om årsakene til overvekt og fedme og viktigheten av sunt kosthold og mosjon.

Tvert imot blir den norske befolkningen målt og veid fra fødselen av, og helsestasjonen informerer om grønnsaker og aktivitet i nær sagt alle samtaler.

For de aller fleste personer med overvekt eller fedme er det altså ikke slik at de ikke har forstått hva som må til, men at de ikke klarer å gjennomføre en slik livsstilsendring, selv om de har fått denne informasjonen.

Derfor tror jeg ikke det vil hjelpe å snakke mer om overvekt på individnivå, i beste fall hjelper det bare ikke med å redusere overvekt og fedme, i verste fall føler personer med overvekt og fedme seg stigmatisert og utstøtt.

Les også Hvordan snakke om kosthold med barn og ungdom som begynner å legge på seg litt? Psykologen svarer.

Hvordan kan vi da gripe an denne utfordringen? Her kan vi hente inspirasjon fra nyere medisinsk forskning. Der fremheves det at vi nå lever i et fedmefremmende samfunn, som beskrives som et samfunn som er så gjennomsyret av fedmefremmende mat og drikke, at vanlig deltakelse i samfunnet typisk medfører overvekt og fedme.

Når man er på farten, er det for eksempel ofte lettere å kjøpe seg en sjokolade enn en gulrot, og sukkerholdige kaffedrikker og brus er tilgjengelig overalt.

Vi tar fredagspils med jobben, selger vafler for idrettslaget, får pizza på seminarer ... Hverdagen blir en hinderløype av sukker, salt, fett og alkohol, skriver innsenderen.

Vi må anerkjenne at vanlig deltakelse i samfunnet lett medfører overvekt eller fedme, når småkaker stadig blir servert på jobben. Vi tar fredagspils med jobb eller venner, selger vafler for idrettslaget, får servert pizza og brus på seminarer og workshop, og is og chips selges på alle familiearrangementer.

Når hverdagen blir en hinderløype av sukker, fett, salt og alkohol, må folk bruke mye krefter og oppmerksomhet på å overvåke og regulere sitt eget matinntak hvis de skal delta på disse arenaene uten å utvikle overvekt og fedme.

Vi trenger ikke å ha psykiske lidelser for å tråkke feil i denne hinderløypen. Det holder at vi er slitne etter en lang dag, eller at vi der og da synes det er viktigere å få på plass en oversikt over treningstider for ungene i fotballklubben enn å overvåke vårt eget kosthold.

Folk som er særlig redde for å legge på seg hvis de deltar på disse «vanlige», men fedmefremmende arenaene, kan kanskje også reagere ved å trekke seg tilbake fra sosiale, politiske møter, og vie hele sin fritid til å perfeksjonere trening og kosthold for å få kontroll på sin egen vekt.

Denne typen tilbaketrekning er uforenlig med store deler av vårt demokratiske samfunn, der vi møter hverandre på politiske eller kulturelle arenaer, eller jobber frivillig med å organisere idrettsarrangementer eller som besøksvenn.

Les også Rapport: Over halvparten av verdens befolkning vil være overvektig innen 2035

Det fedmefremmende samfunnet er et resultat av at internasjonale selskaper hevder seg i den kapitalistiske kampen om profitt gjennom å utvikle og anvende biologisk og psykologisk kunnskap om mennesker med det formål å produsere mat som trigger avhengighet og overspising, og forstyrre sultfølelsen.

Disse firmaene overstyrer også dømmekraften vår ved å utsette oss for markedsføring som er ment å bryte ned viljestyrken vår. I tillegg finansierer slike selskaper «forskning» som utelukkende vektlegger betydningen av individuelle livsstilsfaktorer som avgjørende for fedme. For dermed å aktivt trekke oppmerksomheten bort fra behovet for en strengere regulering av selskapene og markedet. Noe som ville vært svært effektivt for å bekjempe fedme, men som også ville redusert profitten til disse selskapene.

Denne sammenhengen er det viktig å ta høyde for når vi prøver å forstå og håndtere fedme. Det er viktig at vi utformer et samfunnsmessig miljø som ikke er gjennomsyret av fristelser utformet av firmaene som profiterer på helseproblemene hos personer som lider av overspising.

Vi lever i et fedmefremmende samfunn, og dette må vi ha større bevissthet rundt, og prøve å endre. Derfor må vi også snakke om mat når vi snakker om fedme, men da på et samfunnsnivå, ikke individnivå.

Vi må utvikle nærmiljøer der tilbydere av sunn og mettende mat har et fortrinn, ikke favorisere produsenter av avhengighetsskapende søppelmat, slik markedet nå gjør. Vi må regulere matmarkedet slik at det avgiftsbelegger usunn mat og subsidierer helsefremmende mat.

Norge bør også prøve å endre de internasjonale handelsavtalene vi er del av, slik at selskapene som produserer mat som fremmer sultfølelse og avhengighet, ikke lenger tjener på strategier som gir overvekt og fedme til hele befolkninger.