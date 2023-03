Staten har gjort seg avhengig av kriser

Hittil har vi løst problemene med folk og penger. Men det er ikke mer å gå på.

Tsunamien Sørøst-Asia i 2004 avdekket et stort forbedringspotensiale for hvordan UD håndterte katastrofer.

André Mundal Mangeårig ansatt og leder i offentlig sektor

Varslingskriser, beslutningskriser, budsjettkriser, bemanningskriser og andre kriser.

Tilfeldigheter alt sammen? Uunngåelige kriser?

Nei, absolutt ikke. I offentlig sektor er faktisk kriser og dets håndtering blitt en del av selve systemet. Krisene du egentlig ikke vil ha, men rett og slett bare må gjennom.

Helsekrisen er bare en av dem. Vi visste den kom. I likhet med en rekke andre offentlige kriser, som burde vært avverget. Utenriksdepartementet, min tidligere arbeidsgiver, ble selv fullstendig avkledd etter tsunamien i 2004.

De organisatoriske, kulturelle og ledelsesmessige utfordringene var i forkant påpekt i årevis. Men systemet lot seg ikke rikke, og resultatet ble kjent for alle gjennom den dårlige håndteringen i etterkant av tsunamien.

Det krisen gjorde, var å åpne et lite endringsvindu. Altså en kortsiktig mulighet for utvikling internt. Ikke på grunn av krisen i seg selv, men kun på grunn av det enorme påtrykket fra mediene. Som dessverre ofte er den nødvendige ingrediensen for å komme noen vei med endringsprosjekter i offentlig sektor.

Ergo kom det på plass en del nødvendige endringer. Men veggene i departementet var tykke, da som nå, og vinduet lukket seg raskt.

Noen år senere kom Jonas Gahr Støre plystrende til Utenriksdepartementet, med ambisjoner om en videre endringsreise. Men fant raskt ut at det var bedre ting en utenriksminister kunne bruke tiden sin på, enn å stange hodet i veggen.

André Mundal er mangeårig ansatt i offentlig sektor.

For i utviklingen av en offentlig sektor i verdensklasse, ofret vi kultur, ledelse og organisasjon for endring. Ironisk egentlig. Fordi endringsvilje var jo nettopp premisset for å komme dit vi er i dag. Men malingen har størknet. Mona Lisa henger på veggen. Bare se, ikke røre.

Problemet er at forutsetningene rundt oss fortsetter og endres hele tiden, i svært høyt tempo. Det som var perfekt i går, vil være utdatert i morgen. Endring er derfor et premiss, du kan velge om du vil bli med eller ikke, men blir du ikke med, blir du forbikjørt.

Selv har jeg jobbet 24 år i norsk offentlig sektor, i forsvar og diplomati, i innland og utland. Jeg har sett offentlig sektor virke, og ikke virke, i en rekke land. Og det er liten tvil, norske offentlige institusjoner er i verdensklasse. Vi har tillit, vi har systemer som virker, vi har hastighet på tjenester, og vi har frie medier som følger med.

Vi kan derfor være stolte av vår offentlige sektor. Men det handler nå om å sikre at vi også kan være det i morgen. Og da må vi ta grep, og skape en kriseuavhengig fremtidsrettet endringskultur.

«Men, vi står jo kontinuerlig i endringsprosesser» vil mange offentlig ansatte da hevde. Og ja, det er jo helt riktig. Men det å være gjennom en endringsprosess, og det å ha vært gjennom endring er ikke det samme.

Det er omtrent like forskjellig som det å forsøke og vinne en OL-medalje, og det og faktisk vinne en. Smerten og slitasjen av prosessen er lik, men resultatet svært annerledes. Det er derfor ikke rart mange blir frustrert.

Evnen til å endre seg er liten på Victoria terrasse i Oslo, hvor Utenriksdepartementet holder hus, mener innsenderen.

Selv har jeg vært med på flere forsøk på endring i det offentlige, eller omstilling som det også kalles. Både i forsvaret og i norsk utenrikstjeneste. Og i utenrikstjenesten var det nærmest komisk. Systemet kjempet hver eneste gang med nebb og klør mot ethvert tiltak, med store kostnader, for å ende opp i ingenting.

Til tross for dette var det i UD bred enighet om at endring måtte til. Det var simpelthen ikke mulig å sitte i kantinen uten og høre om alt som var galt. Fordi den totale summen av systemets iboende ineffektivitet gjorde at enhver kunne miste motet.

Sjelden har jeg derfor jobbet så hardt, for så lite. Og år etter år fikk jeg samme råd: «Skal du overleve her må du ta skylappene på, gjør din greie og glem hvor dysfunksjonelt det kan være».

Dette bryter i aller høyeste grad med embetsplikten. Den er krystallklar på at styring og ledelse i det offentlige tilsier at embetsverket skal legge til rette for effektiv ressursbruk. Og ledelse skal oppfylle kostnadseffektivitet, formålseffektivitet og prioriteringseffektivitet.

Nå er det selvsagt ikke like forhold over hele den norske, offentlige sektoren. Men jeg vet mange kjenner seg igjen i dette. For du endrer ikke norsk, offentlig sektor over natten, enten det er stats- eller kommuneforvaltningen.

Dessverre er det faktisk slik at i offentlig sektor lykkes omstillingsprosesser sjelden, og der de lykkes, blir det som regel kompromisset ingen ville ha. Og resultatet er krisen. Dessverre skal det blir verre fremover. For hittil har vi løst problemene med mer folk og mer penger. Men det er ikke mer å gå på.

For mer enn en tredjedel av alle sysselsatte i Norge jobber nå i offentlig sektor. Som utgjør rundt 60 prosent av verdiskapningen i fastlandsøkonomien. I begge kategorier troner vi på toppen i OECD, eller vi ligger på bunnen, alt ettersom.

Og der vi er uenige om mye her til lands, slik vi bør være, deler vi nå forståelsen av at den norske skvisen skal bli verre. Offentlige utgifter vil øke, samtidig som staten vil få lavere inntekter.

Resultatet er at de ubehandlede problemene oftere vil bli til krisene vi egentlig ikke vil ha. For det er i det ikke fylte endringsrommet at krisene oppstår.

Men, det må ikke bli slik.

Vi kan velge en kontrollert og innovativ endringsreise, hvor vi har kontroll på hvor vi er og hvor vi skal. Eller vi kan løpe fra skanse til skanse med kostbare midlertidige kriseløsninger, på vei mot neste krise. Det er faktisk et valg.

Og nei, det er ikke de offentlig ansatte som er problemet. Tvert imot er de løsningen. Det handler sjelden om at mennesker gjør idiotiske ting. Vi alle jevnt over ganske dyktig på å optimalisere innenfor gitte rammer. Derfor handler det som regel om de ugunstige rammene, ikke de inneffektive menneskene.

Som i tidligere nevnte utenrikstjenesten. Flotte, dyktige ansatte, som jobber svært hardt, hver eneste dag. Men som løper i motbakke i dyp snø. Det blir bare ikke høy fart av slikt.

Løsningen er å legge vekk den budsjettmessige ostehøvelen for godt. Og ta politiske beslutninger om hvordan vi skal se ut på lengre sikt, hva trenger vi, og hva trenger vi ikke. Og vi må få visjonære og modige ledere tilbake i offentlig sektor.

Hvis ikke vil festen snart være over, og det er det ingen som vil.