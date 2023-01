Kunstig motsetning mellom barns og foreldres behov

Det er mulig å kombinere to viktige hensyn.

Erlend Horn (V) har foreslått å åpne for kveldsåpne barnehager i Bergen kommune.

Erlend Horn Gruppeleder (V)

Kjersti Bernes Drageide og Toril Kalsås fra Utdanningsforbundet går i BT 12. januar i rette med Venstres forslag om kveldsåpne barnehager. Selv om de advarer mot vårt forslag, og heller mener man eventuelt burde se på en ren tilsynsordning, anerkjenner de heldigvis det behovet en del foreldre kan ha for å få livet til å gå opp. Samtidig er det behov for å klargjøre noen forhold med vårt forslag basert på debatten det har skapt.

Når Venstre tar til orde for kveldsåpne barnehager, og kaller det for nettopp det, er det fordi vi mener det er mulig å kombinere to viktige hensyn: Barnas rett og behov for en trygg barnehage med fokus på lek og læring – og foreldrenes og samfunnets behov for å kunne jobbe utenom normalarbeidstid.

Mange barnehager stenger i dag klokken 16.30. Noen før, noen etter, men omtrent rett etter normalarbeidstid. Gitt at man klarer å samle de barna som har foreldre med et behov for en større grad av fleksibilitet, for eksempel i nærheten av Haukeland sjukehus og sentrum, mener vi det er fullt mulig å ha et godt alternativ for barn.

Et alternativ der de kan samhandle med andre barn og der fokuset er på lek og læring fra dyktige faglig ansatte. Dette særlig i perioden mellom når de fleste barnehager vanligvis stenger og når barnet skal legge seg.

Samtidig mener vi at det blir for enkelt å sette barnas behov for en mest mulig normal barnehagesituasjon opp mot foreldrenes behov for å få hverdagen til å gå opp. Barnas beste skal alltid veie tyngst, og det er et viktig prinsipp for Venstre.

Men er det til barnas beste at foreldre ikke klarer å stå i en jobb, eller sliter seg ut i jaget etter å få logistikken til å gå opp? Vi tror det som funker for hele familien, i det lange løp også er det som gir de beste og tryggeste forutsetningene for et barns oppvekst.

Venstre vet ikke hvor stort dette behovet er i Bergen. Det har vært gjort noen undersøkelser for noen år siden, men vi mener de har vært mangelfulle og overflatiske.

Derfor er vårt forslag at vi skal få en grundig sak som både belyser lovverket og forutsetningene for at et slik tilbud kan gjennomføres på en god måte. Samtidig som man har dialog med både fagforeninger og yrkesgrupper som ikke er fagorganisert, for å få et riktig bilde av det reelle behovet.

Det vil nok uansett ikke gjelde de fleste av oss med barn. Men for de få det gjelder, kan det bety mye. Det er verdt å bruke tid på.