En alternativ klimafremtid

Vi trenger andre fortellinger som gir håp.

Isberg nær Ilulissat på Grønland.

Bjarne Vandeskog Sosialantropolog

I over 30 år har medier, forskere og aktivister fortalt oss at jorden blir varmere og at kloden kan/vil bli ubeboelig hvis vi ikke stopper oppvarmingen. I den senere tid har vi fått en rekke oppslag om at tiltakene ikke virker og at «med dagens politikk er vi på vei mot 2,8 grader».

En fersk studie viser at dette budskapet har ført til at halvparten (48 prosent) av norske 23-åringer nå er «ekstremt bekymret», mens 28 prosent er «ekstremt engstelige» for klimaendringene.

Studien advarer om at slik redsel kan føre til lammelse, men påstår at den også er konstruktiv. Redselen er nemlig mest utbredt i Finland, hvor den individuelle viljen til å leve klimavennlig er størst. Optimismen er sannsynligvis overdreven.

Det blir stadig tydeligere at individuell klimavennlig levemåte ikke har en betydelig effekt på oppvarmingen. Etter hvert som flere innser at løsningen ikke virker, er det fare for at redselen vil bli til lammende angst.

Krisen som kommer, vil kreve handlekraft. Vi trenger derfor andre fortellinger, som gir håp om andre mulige fremtider og andre løsninger (enn den ene vi ikke får til).

Klimaforskernes prediksjoner er irrelevante, mener Bjarne Vandeskog.

Disse fortellingene må begynne med det faktum at fremtiden er uviss. Ingen vet hva den vil bringe, heller ikke klimaforskere.

I møte med denne uvissheten har vi tre mulige handlingsstrategier:

Vi kan ignorere uvissheten og gå på gammel vane. Vi kan oppløse uvissheten gjennom å prøve å forutsi de konkrete problemene som kan/vil oppstå, og dermed prøve å få kontroll over dem før de skjer. Vi kan akseptere uvissheten, at det er umulig å forutsi hvilke konkrete problemer som vil oppstå, og heller oppøve våre generelle evner til pragmatisk problemløsning: Å identifisere problemer tidlig – og å finne løsninger når de kommer.

Mye tyder på at vi har prøvd å bruke kontrollstrategien gjennom hele vår utviklingshistorie, men med lite hell. Frem til for 150–200 år siden manglet vi de organisatoriske og tekniske redskapene for å lykkes. Så begynte vi å finne opp stadig mektigere redskaper, og i dag evner vi å kontrollere våre omgivelser i betydelig grad.

Det har gitt oss så stor selvtillit (noen vil si hybris) at vi nå tror vi kan kontrollere «alt». Klimakrisen viser til fulle at det er en illusjon.

Tidligere, da vi var mindre mektige og mer ydmyke, var den pragmatiske problemløsning den eneste mulige strategien for dem som ville kjempe når redselen tok dem, og det var den strategien som gjorde dem i stand til å overleve tidligere klimakriser.

I forkant av klimatoppmøtet i Egypt skjerpet regjeringen Norges klimamål fra 50–55 prosent utslippskutt i 2030 til 55 prosent.

Klimaforskernes budskap har alltid bygget på kontrollstrategien. De har antatt at med litt bedre kunnskaper om klimaet ville vi klare å stoppe oppvarmingen. Intensjonen har vært god, men naiv. I sin iver etter å påvirke oss til å slippe ut mindre klimagasser laget de prediksjoner om hva som vil kunne skje hvis vi lar være.

Problemet er: Deres prediksjoner er ikke vitenskapelige fakta, de er spådommer. Og verre, de er ikke engang relevante. En vitenskapelig prediksjon lages ved at man finner et mønster av hendelser i fortiden, og så projiserer man dette mønsteret inn i fremtiden, ut fra antakelsen at hendelsene som skapte fortidens mønster, vil fortsette.

Det store problemet med klimaforskernes spådommer er at de kun handler om naturlige hendelser, og ikke sier noe om hvordan mennesker har håndtert tidligere klimakriser.

For at spådommene om våre evner til å overleve oppvarmingen skal ha noen relevans, må de si noe om hvordan mennesker har håndtert tidligere klimakriser. Det er ikke lett, da det ikke finnes detaljerte spor om menneskers handlinger fra fortidens store klimakriser.

Likevel, noe vet vi, rett og slett fordi vi lever. Vi vet at det har levd mennesker i cirka 300.000 år, og at i den perioden har klimaet endret seg radikalt, noen ganger langt mer dramatisk enn det vi opplever nå.

For cirka 74.000 år eksploderte en supervulkan på Sumatra, det kraftigste utbruddet de siste 2,5 millioner år. Enorme mengder røyk og aske førte til at den globale temperaturen falt 3,5–9 grader på noen måneder.

For cirka 15.000 år siden steg temperaturen (målt i innlandsisen på Grønland) med rundt ti grader på ti år. Så sank den gradvis igjen, men for cirka 12.800 år siden falt den plutselig med to til seks grader på bare noen tiår. Så, for cirka 11.600 år siden, steg den på nytt med ti grader på ti år, ti ganger raskere enn de globale temperaturendringene siden 1850.

Menneskene som overlevde disse krisene, hadde langt enklere organisatoriske og tekniske redskaper enn vi har i dag. Likevel overlevde de fordi de var pragmatiske problemløsere: i stand til å identifisere og håndtere problemene mens de skjedde.

Det er all grunn til å tro at tidligere klimaendringer førte til mye lidelse, og at den neste krisen vil føre til det samme. Selvsagt ville det være best hvis vi klarte å kontrollere oppvarmingen, og dermed unngikk lidelsene.

Men det makter vi ikke, og da er det mest fornuftig å forberede oss på at lidelsene vil komme, og å oppøve våre generelle evner til å minimalisere dem når de kommer.

Da vil også våre kollektive muligheter for å overleve være størst. Med våre evner til å samarbeide er det ingen grunn til å tro at vi ikke skal få det til.