Vanvittige prisforskjeller på taxier i Bergen

Næringen er fullstendig ute av kontroll.

Den samme turen var mer enn dobbelt så dyr hos et selskap som hos et annet.

Rolf Norås Stavanger

To fredager i desember, den 9. og 16., tok min kone taxi i Bergen. Begge ganger ankom hun om ettermiddagen med Fjordline fra Stavanger. Med andre ord kom hun til Bergen på samme ukedag, på tilnærmet samme klokkeslett, og hun kjørte begge ganger taxi fra båten til Haukeland hotell.

Den første gangen tok hun Bergen Taxi, og prisen ble 216 kroner. Den andre gangen tok hun en uavhengig taxi, som forlangte 520 kroner. Prisforskjellen er med andre ord på 304 kroner!

Slik så sluttsummene ut etter de to taxiturene. Strekningen var den samme, men prisen var det ikke.

Av kvitteringene fremkommer det at mens Bergen Taxi hadde en kjørelengde på 3,8 kilometer, brukte den uavhengige taxien 4,3 kilometer.

For to år siden fikk vi en liberalisering av taxinæringen, og det virker som at næringen da kom fullstendig ut av kontroll. Flere useriøse aktører opererer uten tilknytning til drosjesentraler, med dårligere kvalitet og mer uforutsigbarhet.

I tillegg viser det seg at det også i mange tilfeller har blitt betydelig høyere priser, stikk i strid med hva som ble lovet da reformen ble innført.

Rolf Norås

Denne situasjonen gjelder ikke kun for Bergen. Den er tilsvarende i flere norske byer. Når vil myndighetene rydde opp og reversere en reform som åpenbart fungerer dårlig, både for næringens renomme og for oss forbrukere?

BT har sett kvitteringer for de to drosjeturene. Den uavhengige sjåføren har egen drosje, som han driver i et enkeltpersonforetak. Han har drosjeløyve og lys på taket, men oppgir selv at han ikke er knyttet til noen drosjesentral. Han ønsker ikke å svare på kritikken i dette innlegget.