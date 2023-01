De vantro må drives ut av tempelet

Å asfaltere er som å pisse i buksen for å holde varmen.

Der asfalten slites, blir brostein foredlet, skriver innsenderen.

Arne Sælen Professor, landskapsarkitekt

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det er 40 år siden Statens vegvesen gjorde et fremstøt for å asfaltere byens arvegods. Argumentet er i dag, som den gang: Det koster mye mer å sette brosteinsgater enn å asfaltere dem.

Selvsagt gjør det det.

Det er også billigere å lakkere stål i stedet for å galvanisere først. Men holdbarheten blir deretter.

Å asfaltere er som å pisse i buksen for å holde varmen. Det holder en kort stund.

Debatten om brostein versus asfalt var også aktuell for 40 år siden.

I 1983 ble det gjennomført en utredning som viste at etter 19 år vil et brosteinsdekke være lønnsomt. (Se BT. 1. februar 1983).

Gaten fylkeskommunen nå har kastet sine øyne på, er Jon Smørs gate. I Vestland fylkeskommunes rapport: Meir vei for pengene, står det følgende: «Ein forenkla utrekning for skifte av toppdekke, viser at med ei vegbreidde på seks meter vil det for asfalt koste 36 mill. kroner, medan det for brostein vil koste 216 mill. kroner».

Dina Lefdal uttaler i BT 3.1.23 følgende selvsagthet: «Hvis vi skal få god standard på disse gatene, må vi grave opp hele gaten, sikre den et godt fundament og legge ny brostein for hånd. Det er mye mer krevende enn å asfaltere».

Det fylkeskommunen synes å se helt bort fra, er de miljømessige svakhetene ved å asfaltere brosteinsgater. Brostein avgir ikke skadelig svevestøv og skit som tildekker gater, kjøretøy og bygninger, slik asfaltdekkene gjør.

Jon Smørs gate har vært brolagt i nesten 100 år, og datidens bærelag var ikke dimensjonert for dagens trafikk. Likevel er den i kjørbar stand, men bør gis en ny og tilfredsstillende oppbygning med brosteinsdekke på toppen. Da ivaretar vi vår felles kulturarv.

Asfalt slites, men brosteinen foredles.

Fylkeskommunen bør ikke lenger ha ansvaret for bygater i Bergen, mener Arne Sælen.

Vestland fylkeskommune har verken kompetanse, økonomi eller vilje til å verdsette dette – og bør derfor fratas retten. De har, som Statens vegvesen i 1983, ikke forståelse for hva en gate er, de er kun opptatt av veier. Jf. rapportnavnet «Meir veg for pengane».

De brolagte gatene i Bergen har stein fra mange lokale brudd som Bømlo, Austevoll, Stamnes, og mer fjerntliggende i Balestrand, Årdal, Eidfjord og Reksteren, i tillegg til stein fra Trøndelag og Østlandet. De representerer en flere hundre år lang tradisjon som Bergen by har tatt vare på, stort sett på en god måte.

Det er først når statlige eller fylkeskommunale virksomheter skal ivareta kulturarven, at det blir komplisert.

Det synes vanskelig for Vestland fylkeskommune å bevilge 200 millioner til å renovere bygatene, mens drøyt to milliarder til en bybanetunnel og stasjon i Sandviken, som er både unødvendig og lite tjenlig, det er ukomplisert.

Mitt forslag er å frata Vestland fylkeskommune ansvaret for vedlikehold av bygater i Bergen. La fylkesveiene nedklassifiseres til kommunale gater.

Det kan gjøres på en eksemplarisk måte som Statens vegvesen gjorde i 2002.

Bør Bergen få færre eller flere brosteinsgater? Flere Færre Omtrent som i dag

Strandgaten var før renoveringen i 2002 klassifisert som fylkesvei. Etter at Statens vegvesen hadde renovert hele Strandgaten med flott brolegging, ble den nedklassifisert til kommunal gate og overlevert gratis til Bergen kommune med takk for lånet. Det samme har skjedd i Kong Oscars gate i 2018.

Slik kan det og bør det også gjøres, med alle fylkesveier i Bergen sentrum.