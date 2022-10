Nå er det tid for å vise muskler

Det er fullt mulig å gjøre Bergensbanen til et reelt alternativ til fly.

Innsenderen vil heller prioritere tog enn vei.

Halfdan Wiik Medlem av Besteforeldrenes klimaaksjon

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I en tid da vi skulle være opptatt av å spare ressurser, energi og arealer, velger regjeringen å satse på monsterveiprosjektet Hordfast, som vil knuse kystlandskap og mangedoble trafikken sørfra mot Bergen – foran både trygg E16 og ny bane til Voss.

BT-kommentator Hans Mjelva (BT 8. oktober) har trolig rett når han skriver at av alle prioriteringer i årets statsbudsjett er dette den verste.

Halfdan Wiik frykter at utbedringene av Bergensbanen ryker.

Men på en god andreplass kommer det som skjer i andre enden av Bergensbanen: Her ligger det an til at ny Ringeriksbane blir ofret – til fordel for en ren motorvei til Hønefoss.

Denne overlates til Nye Veier, og blir dermed sikkert bygd, mens jernbanedelen kastes tilbake til Bane NOR for «nye vurderinger», les: nye utsettelser før den blir endelig skrinlagt.

Det er fullt mulig å modernisere Bergensbanen slik at Oslo–Bergen kan kjøres ned mot fire timer, nærmest utslippsfritt. Da blir den en reell konkurrent til fly, som fra sentrum til sentrum oftest tar minst tre timer, og som forurenser mye mer enn man tror.

Forum Nye Bergensbanen består av hele 14 kommuner og to fylkeskommuner. Nå er det tid for å vise muskler! Om kort tid kan det være for sent.

Hva vil du skrive om? Send et innlegg til debatt@bt.no! Usikker på hvordan en gjør det? Se tips på denne siden.