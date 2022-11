Vi er alle bergensere

Bergen skal være en inkluderende by.

Eduardo Andersen ble opprørt av å lese at mennesker med jødisk bakgrunn ikke våger å fortelle hvem de er.

Eduardo Andersen Byråd for kultur, frivillighet og inkludering

Jeg elsker Bergen, og jeg elsker bergensere. I denne byen flommer det over med god humor, gode debatter og ekte lidenskap. Jeg liker å kalle Bergen solskinnsbyen. Byen stråler.

Men alt er ikke like bra, noe er rett og slett dypt fortvilende, som at enkelte bergensere mister empatien av syne og går til angrep på både mennesker og menneskeverdet. De er få, men de er likevel uakseptabelt mange.

Mangfold har alltid vært en del av Bergen, og slik skal det fortsette å være. Byen skal være åpen og inkluderende. Bergen skal ikke tåle diskriminering og rasisme, den skal være et trygt sted for alle mennesker.

Ingen skal føle seg utenfor. Ingen skal bli mobbet eller trakassert på bakgrunn av legning, religion, livssyn, hudfarge, kroppsfasong eller kjønn. Dette er selvfølgeligheter, men det kan allikevel ikke gjentas nok ganger.

Det var opprørende å lese i Bergens Tidende 15. november at mennesker med jødisk bakgrunn ikke våger å fortelle hvem de er. I frykt for å oppleve diskriminering og hatkriminalitet må de skjule sin jødiske bakgrunn. Når en folkegruppe føler seg tvunget til å tie om sin egen historikk og opphav, er noe fundamentalt galt.

Som inkludering- og mangfoldsbyråd tar jeg dette på alvor. Derfor vil jeg fortsette det arbeidet som tidligere ansvarlig byråd, Katrine Nødtvedt, startet gjennom «Handlingsplan mot radikalisering, voldelig ekstremisme og hatkriminalitet», og «Handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer».

Ingen har opplevd flere grusomheter enn det jødiske folk, og de skal ikke bli møtt med annet enn varme og vennlighet – i likhet med alle andre mennesker.

I byrådsplattformen som byrådet styrer etter, står det skrevet: «Mer mangfold gir en bedre by». For at Bergen skal være en inkluderende by, er det derfor avgjørende at vi sammen bekjemper fordommer og står opp for hverandre.

Som byråd for kultur, frivillighet og inkludering vil jeg gjøre mitt ytterste for å kvele antihumanistiske holdninger.

I første omgang har jeg inviterte de berørte miljøene til et møte hvor vi sammen kan diskutere gode virkemidler og konkrete tiltak. Veien mot et varmere samfunn starter med dialog.