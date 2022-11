Toget kan utkonkurrere fly mellom Bergen og Oslo

Dette skal til for å få flere til å ta toget.

Antall reisende på Bergensbanen kan tredobles, skriver Arve Halseth og Bernt Sverre Mehammer.

Arve Halseth Multiconsult

Bernt Sverre Mehammer It’s tomorrow

Mellom Stockholm og Göteborg tar flyet hver sjette reisende. Mellom Oslo og Bergen reiser mer enn annenhver passasjer med fly, og strekningen er nummer syv på oversikten over flyruter med flest passasjerer internt i Europa.

Kan vi med Ringeriksbanen og dobbeltspor Bergen–Voss utkonkurrere flyet også mellom Oslo og Bergen?

I en fersk rapport har vi på oppdrag for Forum Nye Bergensbanen analysert hva som påvirker valget mellom tog og fly for reisende mellom Bergens-regionen og Oslo-området. Med en reisetid med tog på fire timer anslår vi at nærmere halvparten av dem som flyr mellom byene i dag, i fremtiden vil ta toget.

Valg av reisemiddel avgjøres av en rekke forhold. Kostnad for reisen, reisetid og hvordan du kan bruke tiden underveis, er tre viktige elementer. Alle vil imidlertid vekte disse tingene ulikt. For eksempel vil de som reiser i jobb ofte, legge mer vekt på effektiv reisetid.

Mange reisende er trolig villige til å akseptere en lengre samlet reisetid med tog enn med fly på grunn av mindre styr til og fra stasjonen.

Bernt Sverre Mehammer (fra v.) og Arve Halseth har skrevet en rapport på oppdrag for Forum Nye Bergensbanen.

For å ha kontroll på reisetiden har vi delt opp Bergens-regionen og Østlandsområder i et rutenett med nesten 40.000 ruter, og regnet ut hvor lang tid du bruker fra hver av disse rutene til Byparken i Bergen eller Jernbanetorget i Oslo med tog og fly.

Det har vært særlig viktig å få frem tiden det tar det å gå til ulike holdeplasser og til å vente, tid til å parkere for de som kjører bil til flyplassen, og til innsjekking og sikkerhetskontroller.

Hva har vi funnet?

Det er to viktige konklusjoner fra modellen:

Selv med fire timer over fjellet vil fortsatt tog ta minst én time mer enn fly. Mange steder er forskjellen større.

For fly vil tid til flyplassen, venting og gange mellom holdeplasser kunne ta så mye som tre timer i gjennomsnitt. For tog vil den tilsvarende tiden bare være én time.

For de reisende blir valget et spørsmål om hvordan den høye tilbringertiden for flyreiser vurderes opp imot en høyere samlet reisetid for tog. Verdsettingsanalyser tyder på at tilbringertid og venting har en kostnad som er 20–30 prosent høyere enn tiden om bord.

I tillegg kommer at mange opplever tiden om bord på et tog som mer meningsfull enn i en bil eller på et fly. Dette kan ha noe med at opplevelsen på et tog generelt er mer interessant, eller at mulighetene for å jobbe er bedre.

Summert finner vi at 45 prosent får en lavere reisekostnad med tog enn med fly. Hensyn tatt til at mange er litt «hipp som happ», så blir det et intervall for togets markedsandel på mellom 35 og 55 prosent. Dette er illustrert i figuren under.

Grafen viser markedsandeler for ulike transportformer i lys av reisetid.

X-aksen viser reisetiden med tog, mens y-aksen viser markedsandelen for tog. I figuren er resultatet sammenliknet med resultatet fra en spørreundersøkelse blant flyreisende mellom Gardermoen og Flesland. De er spurt om hvilken reisetid med tog som ville fått dem til å bytte fra fly til tog.

Figuren viser at resultatet fra modellen og resultatene er forbløffende like, noe som styrker troverdigheten. Ifølge spørreundersøkelsen vil 45 prosent av flyreisende velge tog med en reisetid på fire timer med Bergensbanen.

En skikkelig satsing på fjerntog har potensial til å flytte 900.000 fra fly til tog. Det innebærer at antall reisende med Bergensbanen, mellom Oslo-området og Bergens-regionen, vil tredobles fra om lag 400.000 i dag til 1,3 millioner. Nedgangen i flytrafikk vil redusere klimagassutslippet med om lag 50.000 tonn CO₂ pr. år.