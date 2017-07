Det er forstemmende at de fire største partiene avviser å komme Italia til unnsetning ved å ta imot nye asylsøkere.

Geografi skaper urettferdighet. Mens antall flyktninger som kommer til Norge og søker asyl er rekordlavt, har 93.000 flyktninger kommet over Middelhavet til Italia siden nyttår. Dermed sitter landet med ansvaret for vel 200.000 asylsøkere som det har fått ansvaret for. Italia har dermed i likhet med Hellas fått i fanget en formidabel utfordring som kaller på en felles europeisk løsning.

Nye flyktninger kommer hele tiden over havet. I denne situasjonen ber Italia naturlig nok om hjelp. Det er da forstemmende at de fire største partiene ifølge avisen Vårt Land (25.07) avviser å komme Italia til unnsetning ved å ta imot nye asylsøkere og behandle sakene deres.

Høyre, Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Senterpartiet mener alle at Norge har gjort nok gjennom EU sin såkalte «relokaliseringsavtale». I henhold til denne avtalen skulle Norge i årene 2015–17 hente 1500 asylsøkere fra Italia og Hellas. Denne forpliktelsen har Norge oppfylt. De fleste andre land bak avtalen har ikke fulgt opp avtalen tilsvarende. For dette skal Norge ha ros.

Men i den akutte situasjonen som Italia og Hellas nå har havnet i, er det utilstrekkelig å vise til gamle avtaler. Norge bør ta imot flere fra Italia og Hellas. Det må presiseres at det her må være snakk om reelle asylsøkere og ikke arbeidssøkere.

Situasjonens alvor kaller på en mer sjenerøs holdning fra et land som av geografiske grunner ikke får utfordringene i fanget, som strutter av sosiale og økonomiske ressurser, og som i sin grunnlov påstår å bygge på «vår kristne og humanistiske arv».