Er det fredens religion som gjør at jeg som tidligere muslim må skrive denne kronikken anonymt?

I innlegget med tittelen «Uvitenhet fostrer ekstreme holdninger» prøver Sayed Sohaib seg på en forgjeves leksjon om de såkalte «misoppfatningene» av Sharialovene. Dette som svar til en kronikk jeg skrev i Aftenposten: «En tidligere muslims bekjennelse». Legger du til en dose hersketeknikker, kan du nærmest se kronikken for deg.

Det er nesten et paradoks når det innvendes som et postulat at jeg ikke har nok kunnskap om Islam – som om han anmoder meg til å søke opp noe han er bekjent med, men kronikken viser alt annet enn nettopp dét. Er det fredens religion som gjør at jeg som tidligere muslim må skrive denne kronikken anonymt? For Islam – en fredelig religion? Naivitet lenge leve!

Sohaib kirsebærplukker og synser seg frem til sin enkle tolkning av Sharialovene, og glemmer å nevne de makabre sidene ved Sharia. For eksempel at en tyv skal straffes med å få hendene sine avhogd (Koran, vers; 5:38).

Sohaib nevner ikke at Iran, Saudi-Arabia, Sudan og Pakistan praktiserer ekstreme lover og brutale straffemetoder gjennom den islamske lovgivningen, eller det faktumet at kvinner er underordnet mannen, at familielivet er patriarkalsk, at en kvinne arver halvparten så mye som sin bror, eller at kvinner i land som Saudi-Arabia verken kan kjøre bil eller forlate sine hjem uten bekreftelse fra sin formynder, mannen.

Paradokset blir enda større når han sammenligner Islam og Sharia med demokratiet i Norge fordi de har noen åpenbare prinsipper til felles, som om Mao var hengiven og rettferdig fordi han delte ideen om at kvinner og menn var likestilte. Men selv ikke en slik idé deler Islam med Norge.

Hva er det som er så profetisk med Sohaib som har gitt han den utrolige evnen til å tolke en 1400 år gammel bok på en så eminent måte?