Erna Solberg blir i dag hyllet av politikere og presse, posisjon og opposisjon. Men Erna er ingen samlende leder.

Solberg prater om «mennesker, ikke milliarder» - men gir milliardene i skatteletter til de som finansierer valgkampen hennes og fratar fattige uføre barnetillegget.

Hun snakker om en norsk modell hun jobber hver dag for å bygge ned ved å forskyve maktforholdene i arbeidslivet.

Hun prater om klimaspørsmålet som det viktigste i vår tid - men styrer en regjering som omdefinerer iskanten i tråd med klimaendringene for å kunne pumpe opp enda mer og skyve den enda lengre.

Hun prater om små forskjeller og tillit - men styrer landet i stikk motsatt retning.

Hun prater om å bekjempe hat - men gir full støtte til den mest hatefulle av de alle.

Hun snakker om borgerlig samling og stø kurs - men gjør imamslikking til del av den politiske samtalen.

Selv på valgvaken til Høyre i går var hennes budskap som tatt ut av Rødt - at fellesskap fungerer - da i Høyres egen valgkamp. Kontrasten er total til virkeligheten - hvor valgkampen er smørt av landets aller rikeste og med enorme PR-krefter i tenketanker som Civita i ryggen. Og til politikken. Som handler om det motsatte.

Å rive ned fellesskap for at de sterke individer og store selskap skal få større handlingsrom. Men på bekostning av de små. De vanlige menneskene. Hvis frihet nettopp betinges av at der eksisterer sterke fellesskap som ikke gjør en uavhengig av markeders- og arbeidsgiveres lunefullhet.

Og det aller verste er dette. Der Støre tvinges til å svare for seg om alt mulig irrelevant som hyttebygging og fondsforvaltning - blir ikke Solberg en gang konfrontert med de direkte resultatene av sin politikk. At det ikke bare er arbeidsledigheten men også sysselsetningen som går ned. At de nye jobbene som skapes er midlertidige og lavtlønte. At de 19 rikeste med sine 763 millioner i skattegaver har skapt totalt syv – 7 – nye jobber.

I redaksjoner landet over sitter de i stedet og jubler for hennes fremgang, snakker om at Høyre er et ansvarlig styringsparti og at hun er en kommende landsmoder. Og at hun har vunnet ved å legge politikken inn mot sentrum slik NRK skriver i dag.

Det er ikke sant. Det er rett og slett ikke sant. Politikken er den blåeste noensinne. Den bidrar til å rive ned alt som er bygget opp i dette landet. Den skaper forskjeller, mistillit og konflikt. Den ødelegger naturen og endrer klimaet. Og den bidrar til at små, uskyldige barn kan få terroriststempel slengt etter seg på vei til skolen.

Vi er heldige som har fått vokse opp og bo i Norge. Ikke fordi vi har olje eller enorme naturressurser. Men fordi våre foreldre og besteforeldre har forvaltet dem på en klok måte – i fellesskap.

Det er dette jeg nå frykter vi vil miste: Et samfunn hvor vi har sterke institusjoner, små forskjeller og høy tillit. Hvor fellesskapet hjelper både de som har vært uheldige og tatt feilsteg i livet. Og hvor alle føler seg velkommen.