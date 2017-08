Det virker som det er litt mange ting dere har glemt her.

Hei, Media City Bergen og Entra Eiendom. Leste om den nye storskjermen dere har på utsiden av bygningen i Lars Hilles gate.

Folk flirer jo litt. Storskjerm i Lars Hilles gate? Hvor mange mennesker er det som går i Lars Hilles gate på en god dag? 54 stykker? Ok – vi tar i litt – 76?

Dere har brukt et konsulentselskap, sant. De ville egentlig ha en enda større skjerm. Kan du se for deg konsulenten når han kommer tilbake på kontoret: «De gikk med på storskjermen i Lars Hilles gate!!! De gikk med på det!»

Kommunen har godkjent det. Litt reklamelys må vi ha i en så stor by som Bergen, Media City Bergen. Engelsk navn. Store greier. Det er vel bare de samme virksomhetene som fra før opererer her i byen som flytter inn i samme hus? Store greier.

Okei, da, de har Bybanen. De frakter jo 9000 mennesker forbi i Lars Hilles gate hver dag. Jeg tar Bybanen ofte. To dager på rad har jeg tenkt at «No må jeg huske å se opp på storskjermen», men glemt det. For hva gjør folk på Bybanen? De sitter og ser ned i mobilene sine – ned. Alle.

Du glemte det? Tenkte ikke på det, nei.

Det er jo litt pinlig å bruke så mye penger på en storskjerm i Lars Hilles gate. Dere er blitt litt lurt her, sant. Hvor mye kostet skjermen? Nei, ikke si det – jeg kan bare tenke meg. Håper de der 76 som svimer omkring i Lars Hilles husker å se opp på skjermen av og til.

Men så er det disse naboene som klager. Dere husket ikke på det heller, nei. Det virker som det er litt mange ting dere har glemt her. Hva med å rulle sammen hele skjermen og ta en runde til?