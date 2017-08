Det er mer rettferdig å betale for hvor langt man kjører og med hvilken bil.

De fleste nye veier i Norge har en bompengeandel på 50 prosent. Brukerbetaling er avgjørende for å realisere nye veiprosjekt, men bompengesystemet bør snart skrotes.

I 2016 ble det innført rushtidsavgift i Bergen med 45 kroner for personbiler og 90 kroner for store kjøretøy. Tiltaket har vært svært vellykket for å få ned trafikken, samtidig som inntektene i bomringen har stupt.

Bergen fikk i 2016 inn 690 millioner kroner årlig i bompenger. Den nye pakken i Oslo gir 4000 millioner kroner, og tilsvarende i Stavanger gir 1400 millioner kroner. Derfor har Bergen nå valgt Stavangers modell med flere ringer, og vil fra 2019 få inn 1,5 milliarder kroner årlig i bompenger.

En slik utvidelse er nødvendig som følge av at staten gjennom nye byvekstavtaler, dobler investeringene som byene selv iverksetter. Uten økte inntekter hadde vi kommet helt i bakleksen i forhold til samferdselssatsingene i de andre storbyene.

Utfordringen med nye bomringer er at det er de samme brukerne som hele tiden skvises: Næringstransport, småbarnsforeldre som må nå barnehage/skole, og arbeidstakere som ikke bor i bykjernen. Mens bompenger fra biltransport i utgangspunktet skulle finansiere veistrekningen eller broen man brukte, er det nå blitt full aksept for at pakkene også skal gå til kollektivutbygging -og drift, og til infrastruktur for syklende og gående.

Derfor virker dagens bomringer urettferdig, og med et system som er helt avleggs. Etter 30 år bør man finne mer moderne metoder for nedbetaling av samferdselsprosjekter. Vi mener at veiprising er langt mer rettferdig, mer forutsigbart, og til og med mer inntektsbringende.

Med veiprising vris bilavgifter mer fra avgifter ved kjøp av bil til bruk av bil. Systemet er satellittbasert, der bilturen registreres elektronisk med en fast pris pr. kilometer, f. eks 1,50 kr.

Samtidig kan det automatisk skilles mellom diesel-, bensin-, elbil og EuroVI-biler med ulike satser, og gjerne med ulik pris i rushtid og kveld/helg. Et columbi egg med betaling for forurensning, rushtid og veibelastning i samme registrering.Vi tror det er langt mer rettferdig å betale for hvor langt man kjører, for den biltype man velger å kjøre, og for det tidspunktet man kjører på.

Dagens bominnkreving er forhistorisk. Med GPS kan hver bil automatisk sende informasjon om faktisk bruk av veien til en registreringssentral, der veiene kan ha ulike priser ut fra by, tettsted eller distrikt. I første omgang kan man bruke teknologien som finnes i bombrikkene, men på sikt kan det være bilens GPS som leverer tallene. For næringslivet vil dette også være lettere håndterlig med konkrete tall som kan viderefaktureres til kundene.

Tidligere i år kunne vi lese at EU-kommisjonen hadde fremmet en veipakke kalt «Europa i bevegelse». Et av forslagene i pakken er at bompenger skal betales ut fra kjørt strekning, og elektronisk brikke blir pålagt.

Politikerne i Norge er noe avventende til å innføre veiprising. Regjeringen har rett nok besluttet at veiprising skal utredes for lastebiler/tungtransport. Men i land som Tyskland og Østerrike har trailere i mange år hatt elektronisk måling av hvor det kjøres på hovedveiene og hva som skal betales.

I Norge har vi tradisjonelt vært svært redd for «overvåking» og derfor vært naturlig skeptiske til slike nyvinninger. Med dagens teknologi er det fullt mulig å registrere hvilken type vei du har kjørt på, uten å få vite hvor du har kjørt. Den type registrering er uansett langt mindre enn sporene vi daglig etterlater oss på nettet gjennom bruk av mobiltelefonen og kjøp med betalingskort.

Vi forventer at myndighetene snarest utreder veiprising som modell for å sikre at alle våre viktige samferdselsprosjekter blir iverksatt.