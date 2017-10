Ved å melde inn områder, bidrar vi til å sikre at artene overlever på tvers av landegrensene.

Norge har tatt et nytt skritt for å ta vare på truet natur i Europa. Vi melder inn 764 verneområder til en internasjonal dugnad for kremen av europeisk natur. I Hordaland fylke er Ånuglo naturreservat, Bondhusdalen landskapsvernområde, Nærøyfjorden landskapsvernområde, Hardangervidda nasjonalpark og Folgefonna nasjonalpark noen av verneområdene som er meldt inn i det såkalte smaragdnettverket. Navnet understreker hvilke store verdier det er snakk om. Dette er områder med unike kvaliteter.

Smaragdnettverket er et stort internasjonalt samarbeid som strekker seg fra Kaukasus, Russland og Hviterussland til resten av Europa og Nord-Afrika. Hvert enkelt land har ansvar for å ta vare på sine arter. Ved å melde inn områder, bidrar vi til å sikre at artene overlever på tvers av landegrensene. Dette er vi også forpliktet til i Bernkonvensjonen.

Velfungerende økosystemer er en forutsetning for vekst og velferd i alle samfunn. Økosystemene på land og i havet gir fisk og skalldyr, vilt og bær som vi kan høste. Naturen renser vannet og luften og produserer oksygen. Bier og humler pollinerer planter, trær og planter binder jordsmonnet, og myrer og elver kan dempe flom. I Norge er naturen også det største trekkplasteret overfor utenlandske turister. Det er i vår egen interesse å ta vare på den i et langsiktig perspektiv.

I Europa er det nesten 1100 arter som skal beskyttes under Bernkonvensjonen. Ved å melde inn 764 verneområder, bidrar Norge til å sikre overlevelsen til 37 av de artene som er aktuelle for Norge. Disse artene er for eksempel fjellrev, oter, hubro, kongeørn, dverggås og åkerrikse. Alle områdene som er meldt inn, er allerede verneområder. Ingen vernebestemmelser blir forandret.

At et verneområde er med i smaragdnettverket, kan også brukes i markedsføringen overfor utenlandske turister. Derfor er jeg glad for at vi fra norsk side kan bidra til den store europeiske dugnaden for å ta vare på arter og naturtyper.