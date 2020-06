Fremtiden er elektrisk

Det bygges ut rekordmye vindkraft i Norge. Det er ikke noe å klage over.

Vi trenger flere vindturbiner, som her i Eigersund kommune i Rogaland, skriver Sondre Hansmark. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Sondre Hansmark Leder, Unge Venstre

Alle virkemiddel må tas i bruk for å løse klimakrisen. Hvis vi tar forbehold mot alle mulige løsninger for å kutte utslipp, blir det heller ingen grønn omstilling i tide. Derfor må vi bygge ut mer fornybar energi, også der det er upopulært.

Selv om nesten all strømproduksjon i Norge er fornybar, er kun halvparten av energiforbruket det. Det kommer av at mesteparten av transportsektoren og store deler av industrien fortsatt bruker fossile brensler, som sin primære energikilde.

Sondre Hansmark Foto: Privat

Målet må være at alt energiforbruk skal være fornybart, eller ha null utslipp. Den beste måten å gjøre det på er å satse på elektrifisering. Norge har gode muligheter for å bli et helelektrisk samfunn, og vi må gjøre det raskt dersom vi skal nå klimamålene våre.

Elektrisitet må også produseres et sted. Kostnadene for ny vindkraft på land er nå så lave at det med dagens kraftpriser er lønnsomt å bygge ut ny vindkraft uten subsidier i Norge. Ifølge Statnett vil norsk vindkraftproduksjon firedoble seg i løpet av tre år.

Vi trenger mer fornybar strøm fordi vi både skal gjennomføre en omfattende elektrifisering, og fordi Norge har muligheten til å bidra til store utslippskutt i Europa.

Europeisk samarbeid om forpliktende utslippskutt må derfor være en bærebjelke i den norske klimapolitikken de kommende årene.

Europa står foran en fornybarrevolusjon, men trenger fortsatt tilgang på regulerbar strøm når solen ikke skinner og vinden ikke blåser. Å bygge strømkabler til utlandet gjør at Norge fremskynder den grønne revolusjonen i Europa, samtidig som vi kan tjene gode penger på å eksportere ren, fornybar strøm til et kontinent med et mer fossilt energisystem.

Norge har i dag et kraftoverskudd, og det kommer vi til å ha også i fremtiden. Men når vi vet at kun 26 prosent av strømmen som produseres i verden er fornybar, må vi også gjøre vår del for å øke den fornybare strømproduksjonen globalt.

Som en stor eksportør av forurensende olje og gass, har Norge et særlig ansvar for å hjelpe til i den grønne omstillingen globalt.

Beregninger fra Statnett viser at vi med 40 TWh fornybar energi, kan halvere Norges klimagassutslipp. Hvis 40 TWh ikke sier deg så mye, kan du tenke at det er fire og en halv gang så mye som energien Oslo bruker i løpet av ett år.

Tiden er ikke inne for å strupe investeringene og utbyggingen i fornybarnæringen. Vi må være den generasjonen som forteller den neste at vi gjorde alt som sto i vår makt, for å kutte klimagassutslipp og hindre de fatale konsekvensene av en klode som koker.