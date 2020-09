Alle vet om de selv har vært på en fest der smittevern ikke er overholdt

Alle må bidra i fellesskap hvis vi skal slå ned utbruddet av covid-19, også studentene.

Publisert Publisert Nå nettopp

Helsebyråd Beate Husa (KrF) og byrådsleder Roger Valhammer (Ap) på en pressekonferanse i august. Foto: Tuva Åserud

Debattinnlegg

Roger Valhammer Byrådsleder (Ap)

Beate Husa Byråd for eldre, helse og frivillighet (KrF)

Siden studiestart 10. august er det registrert 271 nye smittetilfeller i Bergen. Smitte­oppsporings­arbeidet viser at smitten i hovedsak har spredd seg på studentfester med deltakere fra ulike studieinstitusjoner. Vi har de siste dagene fått over 30 nye daglige smittetilfeller, der noen av de smittede har opp mot 50–60 nærkontakter.

Smitteoppsporing er alene ikke nok for å stoppe klyngeutbruddet blant studentene, derfor oppfordret kommunen på mandag til en selvpålagt karantene for personer som har vært på fest der smittevern ikke har vært ivaretatt.

I motsetning til det Sandra Amalie Lid Krumsvik, leder Studentparlamentet UiB, og Anette Arneberg, leder for Velferdstinget Vest, skriver i et debattinnlegg 02.09.2020, mener vi at mandagens budskap om selvpålagt karantene er klokkeklart. Alle vet om de selv har vært på en fest i løpet av de siste ti dager der smittevernhensynene ikke har vært mulig å ivareta. Er man i tvil, skal man gå i karantene.

Denne uken ber vi studenter som har vært på fest der smittevern ikke er tilstrekkelig overholdt om å gå i en selvpålagt karantene i ti dager. I morgen kan det være en annen gruppe.

Les også Les studentenes innlegg: «Sydenturistene har sterkere rettigheter enn studentene»

Som bysamfunn har vi et felles ansvar for å slå ned alle utbrudd så fort som mulig, slik at det ikke sprer seg videre i byen vår, på kollektivreiser, på restauranter og ikke minst inn i sykehjemmene våre. De fleste unge tåler covid-19 bedre enn mange eldre, og noen unge er til og med symptomfrie. For personer i risikogruppen kan covid-19 være fatal. På sykehjemmene våre har vi sett en dødelighet på femti prosent. Det bør være svært urovekkende for oss alle.

Krumsvik og Arneberg ber om tydeligere melding, i form av en lokal forskrift hjemlet i smittevernloven. Bergen kommune har under hele koronapandemien anbefalt alle innbyggerne å følge smittevernrådene. Studenter og unge voksne som har fulgt rådene, rammes ikke av kommunens oppfordring til selvpålagt karantene.

Byrådet har denne gangen, i samråd med Folkehelseinstituttet og kommunens medisinskfaglige kompetanse, landet på å komme med en sterk anbefaling i stedet for forskrift. Et pålegg vil medføre ekstra arbeid for politiet og muligheten for straffeforfølgelse – det ønsket vi å unngå.

Så vet vi at en sterk oppfordring kan medføre tap av inntekt som mange studenter er avhengige av. Vi oppfordrer alle arbeidsgivere om å legge til rette for at ingen skal måtte la være å følge karantenereglene av økonomiske årsaker. Det vil Bergen kommune gjøre.

Byrådet har jevnlig kontakt med byens studentledere, og onsdag ettermiddag var ovennevnte tema oppe til diskusjon. På møtet opplevde vi stor forståelse og tillit til byrådets arbeid. De fleste meldte tilbake at dette var helt rett tiltak sånn som situasjonen er nå, og vi opplevde at alle forsto alvoret.

Til slutt vil vi sterkt anmode om at alle tar et samfunnsansvar og holder de generelle smittevernrådene: holde minst en meter avstand til personer utenfor egen husstand, ha god hoste- og håndhygiene og holde seg hjemme ved sykdom.

Selv om vi nå heldigvis er i en situasjon der svært få trenger sykehusinnleggelse grunnet covid-19, kan det svært fort snu. Vi kan ikke vente til situasjonen blir dramatisk før vi agerer. Alle må ta del i dugnaden.