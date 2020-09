Kunnskapsløst om Sian og ytre høyre fra FNB

Det bør være åpenbart hvilken side som er verst i Norge.

Innsenderen reagerer kraftig på dette innlegget fra Rolf Erik Scott (Folkeaksjonen nei til mer bompenger), som sto på trykk i BT tirsdag. Foto: Faksimile, BT 1. september

Øivind Bergh Styremedlem i Arbeiderpartiets Universitetslag, humanetiker

Rolf Erik Scotts innlegg i BT 1. september er det merkeligste jeg har lest i avisen på år og dag og kunnskapsløst av en UiB-forsker.

En ting er å hevde at «ytringsfriheten har røtter i kristendommen». Alle heksene, dissenterne, Galilei, alle annerledes tenkende og elskende som inkvisitorer, prester, paver, enevoldskonger, svovelpredikanter og andre mørkemenn har herjet med i århundrenes løp, er neppe helt enige, hvor de nå er.

Volden på Festplassen og hendelsene ved politihuset 22. august kan ikke sammenliknes med den politiske volden fra den ekstreme norske høyresiden, mener innsenderen. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Å neglisjere demokratiets dype røtter i Hellas, fra en tid lenge før Jesus var påtenkt, er sannelig godt gjort av en akademiker! Også våre egne «ting», som Gulating, eller Alltinget, har solide hedenske opphav.

I år 1000 løste Alltinget en blodig religionskrig ved politisk kompromiss. Det er litt tragisk i en ytringsfrihetskontekst at det samtidig betød kristendommens innføring, selv om tinget i sin visdom tillot hver og en å blote til den de selv foretrakk hjemme på gården. De var ikke primitive, disse førkristne samfunnene, selv om de langt fra var perfekte.

En annen forglemmelse fra Scott er å snakke om «venstresidens vold» og mene at det vil «fremprovosere et voldelig høyre». Den norske ytre høyresiden har begått over åtti drap, og flere bombeattentater de siste tiårene. En nynazistisk organisasjon, med drap i Sverige og Finland på merittlisten, er aktiv i Norge. Venstresiden har ikke drept noen i Norge.

Det bør være åpenbart hvilken side som er verst i Norge. At det gikk over styr for enkelte motdemonstranter mot Sian, noe som selvsagt ikke er bra, forandrer ikke så veldig mye på statistikken.

Verst i dagens kontekst er det likevel når Scott fornekter at Sian er en rasistisk og høyreekstrem organisasjon. Lederen, Lars Thorsen, er straffedømt for sine dehumaniserende hatytringer mot muslimer. Det skal svært mye til å bli dømt for brudd på «hatparagrafen» §185 i Norge. Det finnes en endeløs serie av hatytringer fra Sian.

Dette er ikke «islamkritikk» Det er grove, rasistisk pregede hatytringer rettet mot en gruppe mennesker. At Sian står det ekstreme høyre svært nær, er ikke det ikke bare venstresiden som mener, men også konservative Minerva.

I Norge er religionskritikk og blasfemi lovlige ytringer. Det er, for å si det forsiktig, ikke de kristnes fortjeneste at det er slik. Scott overser dette, slik han også overser Sians grove hatytringer. Jeg håper det skyldes kunnskapsløshet, og ikke uttrykker hans verdisyn.

At Scott, som er bystyrepolitiker for FNB (Folkeaksjonen nei til mer bompenger), hevder at venstresiden «demoniserer» Sian, er alvorlig. At hans partileder Trym Aafløy støtter ham i kommentarfeltet, er enda verre.