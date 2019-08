Folk har endelig skjønt hva vindkraft er for noe

DEBATT: Menneskene sitter igjen med fortvilelsen og kommunene med problemene.

Bak anleggene ligger vanlige folk som får redusert verdien på eiendommene sine med hundretusenvis av kroner. De får ødelagt husfreden og hyttefreden, skriver Eivind Salen. Eirik Brekke (arkiv)

Eivind Salen Vindkraftmotstander

Prosjektleder Espen Borgir Christophersen i Norsk Vind Energi A/S, det samme selskapet som ønsker å bygge ut Stølsheimen, skriver i BT 25. juli om vindkraft som gikk fra å være løsningen til å bli problemet.

Årsaken er at folk har begynt å skjønne hva vindkraften er for noe. Hadde Norsk Vind Energi gitt fra seg noe mer av millionoverskuddet sitt, hadde de også hatt mer troverdighet når de snakker om klima og om offer «vi» må gjøre.

Norsk Vind Energi ofrer altså myr, skog, hei og fjell sørover langs hele Jæren og over i Agder, de ofrer hundrevis av fugler, og de ofrer små lokalsamfunn og hyttesamfunn som nå er endret for alltid.

Norsk Vind Energi har panikk for at pengene ikke skal flyte like lett til dem som de gjorde da de fikk 511 millioner kroner i støtte fra Enova, for å bygge anlegget på Høg-Jæren. Norsk Vind Energi har landets beste kommunikasjonsrådgivere på laget, og argumenterer slik de er opplært. Diskusjonen skal handle om klima, et problem alle anerkjenner som prekært.

At problemet er prekært, betyr imidlertid ikke at vindkraft er løsningen. Da må i så fall produksjon av vindkraft i Norge føre til reduserte utslipp i Europa. Men produksjonen går inn i det europeiske kvotesystemet, der det spiller liten rolle om Norge ødelegger naturen med vindkraft eller ikke.

Ungdommen streiker for klimaet, ikke for søkkrike forretningsmenn.

Nå kommer historiene fra dem som er overkjørt på veien. Bak anleggene, som Norsk Vind Energi og de andre vindkraftprofitørene tjener gigantiske penger på, finner vi vanlige folk som får redusert verdien på eiendommene sine med hundretusenvis av kroner. De får ødelagt husfreden og hyttefreden. Turområdene, en av de viktigste grunnene for å ha hytte og hus i distriktene, er tapt.

I sin egen boble kan nok vindkraftbransjen si at vindkraft er blitt lønnsomt. Alle kan se at det er veldig lønnsomt for dem. Anleggene blir solgt til utenlandske gigantselskaper, og gevinsten kommer med en gang for de norske vindkraftspekulantene. Det er subsidier og skattefordeler ingen annen næringsvirksomhet kan drømme om.

Kommunene sitter igjen med problemene. Menneskene sitter igjen med fortvilelsen. Naturen sitter igjen med et industrianlegg.

Hvordan havnet vi der, spør Borgir Christiansen underveis. Det er fordi vindkraften og dens støttespillere kynisk utnytter frykten for klimaendringene til å gjennomføre utbygginger og ødeleggelser, som ellers aldri ville vært mulige. Regningen blir sendt til oss mange, gevinsten blir tatt av de få.

Det er ikke rart at folk reagerer. Det rare er at styresmaktene ikke gjør det. De er ansvarlige for de største naturødeleggelsene i norsk historie, og ennå holder de seg på trygg avstand fra både debatten og turbinene.

I likhet med Norsk Vind Energi burde de få litt panikk, for dette holder ikke lenger.

