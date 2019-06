Når skal syklistene reise seg og si at nok er nok?

DEBATT:

DÅRLIG: Mye har handlet om bilister og bompenger i det siste. Men hva med syklistene?

Heine Johansen Politisk nestleder i Bergen Venstre

Jeg er på sykkelen hver dag, enten det er langs landeveien eller frem og tilbake til jobb. Jeg opplever at rundt halvparten av bilistene ikke gidder å svinge ut når de kjører forbi.

De verste av dem girer opp og kjører forbi i kanskje 70 km/t en halv meter fra meg.

Siden nyttår har jeg opplevd at sjåførene «tilfeldigvis» skal vaske vindusruten akkurat i det de kjører forbi meg, slik at jeg får vindusspylerveske i ansiktet. Det har sikkert skjedd et titall ganger.

Heine Johansen byoutline Privat

Jeg syklet Skjærgårdsrittet på søndag. Det er rundt 85 kilometer i Sotras idyll. Imidlertid fikk idyllen en flau bismak da det ble kjent at noen hadde strødd tegnestifter i løypen.

Toppfarten min var 59 km/t, ifølge sykkelcomputeren min. Jeg tenkte på hva en slik punktering kunne ha medført av skader.

Dette er den siste i rekken av ubehagelige episoder fra folk som vil syklister vondt.

Dårlige sykkelveier gjør også ferden tyngre. Flere av de sentrumsnære sykkelveiene er så dårlige at de er ubrukelige.

Langs Møhlendalsveien er sykkelveien et lappeteppe.

Ved Fjøsangerveien stopper den 20 meter før et veikryss, uten at det skiltes for hvor du skal kjøre videre

Følger du den synlige sykkelveien mot høyre i sentrumsretningen, blir du ført sørover igjen mot Høyskolen.

Du skal egentlig krysse fotgjengerovergangen, etter å ha måttet vente på grønt lys. Denne sykkelveien er så dårlig merket med vikepliktsregler at den har vært omtalt i avisene tidligere.

Miljøløftet, som er byutviklingspakken for bygging av blant annet bybanen og sykkelveier i Bergen, la for litt siden ut en kontrakt kalt «Jeg er en ansvarlig syklist!» på sine nettsider.

Der forplikter syklisten seg til å vise aktsomhet og å avpasse farten etter forholdene.

Når situasjonen er slik den er oppleves et slikt opprop som provoserende blant mange syklister.

Miljøløftet må bygge flere og bedre sykkelveier og lage færre dårlige holdningskampanjer.

Debatten i vår har i stor grad handlet om bompengemotstandernes følelse av at de blir urettferdig behandlet i samferdselspolitikken.

Syklistene har langt dårligere forhold enn bilistene har, og blir i tillegg utsatt for truende atferd fra dem.

Når skal syklistene reise seg og si at nok er nok?

