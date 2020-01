Hvor blir det av kjeftekjerringene?

PASSET PÅ: «Kjeftekjerringer» var et vanlig syn i bergenske nabolag før i tiden, som på dette bildet fra den legendariske BT-tegneren Audun Hetland (1920–1998). Er fenomenet i ferd med å dø ut? (Illustrasjon gjengitt med tillatelse fra Hetland bilder.)

Thea Økland Nyborg, Bergen

På 1990-tallet sto flere opp for at vi trengte kjeftekjerringer. Den vanlige mann i gaten og fagfolk var av samme mening: Vi trenger noen som tør å si ifra.

Det var legitimt å snakke til barn og ungdom som ikke oppførte seg.

ETTERLYSNING: Thea Christine Andrea Økland slår et slag for nabokjerringer som bryr seg. Foto: Privat

Men hvor er kjeftekjerringene blitt av i dag? Har de gjemt seg, eller tørket inn? Eller er det ikke behov for dem lenger? Er barn og ungdom blitt snillere, slik at det ikke er behov for kjeftekjerringer i gaten?

Jeg tror kjeftekjerringene har gjemt seg i sosiale medium. Det har mange barn og ungdommer gjort, også.

Det er ikke ofte barn er ute og leker i gaten lenger. Dyre lekeplasser i borettslag og andre boformer er også tomme for barn. Ungdommer henger ikke på hjørnet og driver ikke gatelangs lenger.

Benkene i gaten står tomme. Det sitter ikke kjeftekjerringer der lenger. Alle benker seg inne bak skjermen, både kjeftekjerringene, barna og ungdommene.

Nå kjeftes det i statuser og kommentarfelt, og noen blir sågar nettroll. Hvis de da ikke tar seg fysisk ut på et eller annet helsestudio, eller en annen kostbar fritidssyssel. Kanskje noen har fått seg hund og kjefter på den i stedet.

Den sosiale arenaen er blitt innendørs for både store og små. Så da er vel kjeftekjerringene blitt historie, eller?

