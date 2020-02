Like regler på isen, takk!

GITTER: Mens menn kan velge bort gitter foran hjelmen etter fylte 18 år, må kvinner fortsette med det hockeykarrieren ut. Foto: Vereshchagin Dmitry / Shutterstock / NTB scanpix

Marte Leirvåg Fraksjonsleder (H) i Utvalg for barnehage, skole og idrett, Bergen Bystyre

Husker du da Anette Sagen ikke fikk hoppe i de største bakkene, men måtte stå og se på at gutta fikk lov?

Anette Sagen har tolv NM-gull, og tok en historisk bronsemedalje i det aller første verdensmesterskapet i 2009. Men kampen for likestilling i hoppsporten startet hun allerede i 2004.

I 2012 fikk hun ta det første offisielle hoppet i nye Holmenkollen – en bakke hun tidligere ikke hadde fått lov til å hoppe i.

KREVER LIKESTILLING: Jentelaget til Bergen Ishockeyklubb har sendt inn paroleforslag til 8. mars-komiteen og krever å få spille med like regler som guttene, det er på høy tid mener Marte Leirvåg (H). Foto: Høyre

Du tenker sikkert at slike likestillingskamper trenger vi ikke å kjempe mer. Men utrolig nok må jenter kjempe for å få drive på samme vilkår som guttene i mange idretter.

Jentelaget til Bergen Ishockeyklubb har sett seg lei av at de ikke får utøve sporten på lik linje med guttene. Og det med god grunn. Nå har de sendt inn paroleforslag til 8. mars-komiteen i Bergen, og krever å få spille med like regler på isen. Ishockeyforbundet svarer at de har forståelse for frustrasjonen, men vil ikke prioriterer å gjøre noe med dette.

Alvorlig talt, prøv igjen. Må vi virkelig kjempe en likestillingskamp i hver eneste idrettsgrein?

Det finnes ikke et eneste godt argument for hvorfor guttene skal få spille ishockey med andre regler og flere muligheter enn jentene. Heller ikke på andre idrettsarenaer skal gutter få spille og konkurrere med et utgangspunkt som gir dem bedre forutsetninger for å lykkes. Da går likestillingen i idretten feil vei, og gammeldags tenkning får dominere på områder der vi har et stort behov for å rekruttere og motivere flere jenter.

I Bergen skal ingen jenter føle seg diskriminert, verken på fotballbanen, på isen eller i idrettshallen. Det er et løfte, og jeg ber likestillingsminister Abid Raja (V) komme på banen og kreve at Ishockeyforbundet og Idrettsforbundet rydder opp.

Bare på denne måten kan Norge være et foregangsland.

Jeg lever godt med at andre land må tilpasse seg oss, og ikke omvendt.

