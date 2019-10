Vi må bygge ut mer vindkraft

Hva er poenget med å verne naturen om vi ikke har et fungerende økosystem i fremtiden?

NØDVENDIG: Vi trenger vindkraft for å nå 1,5-gradersmålet, skriver Ingrid Louise Storebø. Privat

Debattinnlegg

Ingrid Louise Storebø Arbeidsutvalget, Hordaland Unge Høyre

Over hele Norge og verden har flere hundre tusen unge tatt til gaten for å redde vår brennende klode. Debatten om klima- og miljø er et sentralt tema som mange bekymrer seg for.

Alle har forstått at om vi skal redde klimaet og få en grønnere klode, må vi igangsette tiltak som reduserer utslippene. Både på godt og vondt.

Tirsdag 08. oktober ble det tent bål over hele landet for å markere motstand mot vindkraftutbygging. Målet var å verne den flotte naturen vi har i Norge. Det er forståelig at vi vil beskytte den sårbare naturen vi har. Men er det langsiktig å demonstrere mot vindkraft på land, om det vil bidra til å redde verdens fremtid?

Landbasert vindkraft er foreløpig en mer moden teknologi en havvind og er en god løsning, slik at vi får til det grønne skiftet så raskt som mulig.

Om vi faktisk skal tenke på fremtidige generasjoner, så må vi gjøre alt vi kan nå for å kutte utslippene og igangsette tiltak som bidrar til det grønne skiftet. Vi har ikke tid til å vente.

Å demonstrere mot vindkraft på land er ikke å ta fremtidige generasjoner på alvor. For hva er poenget med å verne naturen, om vi ikke har et fungerende økosystem i fremtiden?

Om vi skal nå 1,5-gradersmålet, må tiltak igangsettes, inkludert vindkraft på land. Ingen ønsker å ødelegge den flotte naturen vi har i Norge, men om man tenker langsiktig, er vindkraftutbygging en del av løsningen for at de som kommer etter oss skal arve en grønnere klode.

Derfor vil vi i Unge Høyre bygge ut vindkraft både på land og til havs, for det er slik vi tar den brennende kloden

og de fremtidige generasjoner på alvor.

