Norge bør se til Irland, Malta og England.

Helge Ytterøy L’orange og Bjarne Amundsen Åpne Høyre

Konverteringsterapi av LHBTI-personer betyr at man har til hensikt å endre et individs seksuelle legning eller kjønnsidentitet til noe annet enn det personen selv oppfatter seg som.

Praksisen er fantasivitenskap, men eksisterer blant enkelte terapeuter og i noen religiøse miljøer. Å benevne det «terapi» er egentlig sterkt misvisende, da det verken er terapi eller behandling.

I Norge er praksisen mest kjent gjennom enkelttilfeller og nettsider som jevnlig dukker opp. Inntil NLA Høgskolen i Sandviken åpent inviterte til et seminar, der innlederen påstår å kunne omvende homofile, og at han selv er en «eks-homofil».

«Omvending» av lesbiske, homofile, bifile, transpersoner eller interkjønnpersoner har ingen støtte i anerkjente psykologiske og psykiatriske miljøer. Det anses for å være skadelig, og kan gi langvarige traumer og psykologisk skade. Legning kan og skal ikke behandles, slo blant annet Norsk psykiatrisk forening tydelig fast gjennom en resolusjon i 2000.

At en godkjent norsk høyskole bygger opp under mentalt kvakksalveri ved å la religiøse organisasjoner som Frimodig Kirke og Til Helhet arrangere seminarer uten rot i virkeligheten, er skremmende.

Studentene blir dermed utsatt for en fullstendig uakademisk tilnærming, som kan påføre studenter skam for å elske den de vil. Ytterligere påvirking kan føre til varig psykisk uhelse.

EU parlamentet vedtok i mars 2018, med overveldende flertall, en oppfordring til å forby ved lov praksisen med konverteringsterapi. Malta har allerede vedtatt forbud, og det er de facto innført i Sveits.

I Spania har Madrid og Valencia vedtatt regionale forbud. I både Irland og Storbritannia er det prosesser i arbeid med sikte på å forby slik praksis. I Tyskland har helseministeren nylig uttalt at han ønsker et forbud mot konverteringsterapi.

Hittil har vi i liten grad antatt at konverteringsterapi er et stort problem i Norge. Foredragsarrangørens uttalelse om at «Det er heldigvis fritt frem å gjøre i vårt samfunn», forteller oss at aktører vil utøve sin skadelige virksomhet hvor enn det er mulig å utføre den.

Vi må unngå at Norge blir det samme for mentale kvakksalvere som Malta er for spillselskaper: Et fristed i Europa.

Vi mener det må innføres et forbud mot å tilby og gjennomføre konverteringsterapi fra medisinske og ikke-medisinske miljøer, samt i religiøs sammenheng. Det bør være skjerpende dersom slike tilbud fremmes til eller tilbys personer under 18 år.

Arbeidet må starte raskt, slik at vi kan få et grundig gjennomarbeidet og effektivt lovforslag, som dekker alle former for konverteringsterapi. Norge bør se til Malta, England og Irland for å hente kunnskap om utforming av slik lovgivning.

