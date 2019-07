La solen varme AdO arena!

FORSLAG: Taket på svømmehallen må dekkes med solcellepaneler, mener innsenderen. byoutline Jan M. Lillebø (arkiv)

Paul Johannessen Byrådskandidat, MDG Bergen

I slutten av august åpnes et nytt bygg i Trondheim som skal være ett av verdens mest energieffektive bygg. Taket er dekket med solcellepaneler. Det produserer ikke bare energi til egen drift, det dekker også inn energien som har gått med til produksjon av alle materialene som er brukt for å bygge det.

Bygget har batterier som lades av paneler på taket. Overskuddsstrøm brukes av hele nabolaget etter behov.

Det er i utgangspunktet ulovlig etter energiloven, men utbyggerne har funnet en midlertidig løsning og håper på en lovendring.

For en bergenser er det påfallende hvordan det såkalte Powerhouse i formen likner AdO arena / Amalie Skram vg skole. Taket til AdO var mye omtalt i sin tid fordi feil gjorde at det måtte bygges om. Nå er taket ferdig bygd og tett. Ledig er det også – til installasjon av solcellepaneler.

Flere aktører for solcellepaneler i det norske markedet nå tilbyr et verktøy for omtrentlig beregning på nettet. Et kjapt søk viser at AdO har plass til opptil 3000 solcellepaneler.

INSPIRASJONSKILDEN: «Powerhouse Brattøra» i Trondheim vil lage mye mer energi enn bygningen bruker. Illustrasjon: Entra/Snøhetta

Nedbetaling av installasjonen hadde tatt cirka 10–15 år, og deretter ville den ha levert gratis strøm i 15–20 år til.

Vi bør sikre en ordning slik at alle kommunale og fylkeskommunale bygg skal ha solceller på taket. Det er et potensial for at en betydelig del av energibehovet for kommunen og fylket sin virksomhet kan dekkes på denne måten.

Når kommunen og fylket skal over til elektriske kjøretøy, kunne de samtidig sørge for egen strømproduksjon til bilene sine. Regelverk og tradisjon kan være hindre, men det går an å finne løsninger dersom viljen er til stede.

Hvis kommunen kan investere nå for å spare millioner i utgifter i årene som kommer, hadde vi vært ett steg nærmere å være en smartby. Dagens metode, og tapte muligheter som ved bygging av AdO arena, er langt fra smart.

Publisert 9. juli 2019 06:20

