Ta grep før det er for seint, Noreg!

Eg håpar Noreg aldri må oppleve det Spania går gjennom no.

Publisert Publisert Nå nettopp

Gatene er tomme i Barcelona, og landet har til nå nesten 5000 døde. Nest mest i verden etter Italia. Foto: Emilio Morenatti / AP

Debattinnlegg

Kristin Vevatne Allmennlegespesialist, Barcelona

Betre føre var enn etter snar, er i dei fleste tilfelle eit godt prinsipp. I denne krisa me står i nettopp i dag meiner eg det er ekstremt relevant.

Eg jobbar som allmennlegespesialist på eit offentleg legekontor i Barcelona, og ynskjer å dela mine tankar.

Det har vore mykje diskusjon dei siste dagane om kva tiltak ein skal ta i bruk for å bremsa smitten av koronaviruset. Nokre har blitt sterkt kritisert for at dei malar eit krisebilete av situasjonen. At dei malar eit krisebilete av ein krisesituasjon synst eg er heilt på sin plass.

For ikkje meir enn nokre veker sidan stolte dei flesta av oss i Spania på at dei spanske helseautoritetane hadde kontroll på dette.

Den dagen dei stadfesta at dei hadde koronapasientar dei ikkje kunne spora og knytta opp til ein anna koronasmitta, eller til ei reise til eit risikoland, oppfatta me at dei ikkje lenger var til å stola på.

Dei hadde mista kontrollen. Situasjonen me har i Spania i dag er kjend for dei fleste.

Kristin Vevatne Foto: Privat

I Noreg stadfestar Folkehelseinstituttet at dei har lokal smittespreiing medan det samstundes vert hevda at Noreg har kontroll.

Eg meiner dette er to motsetningar som ikkje kan vera sanne samstundes, i alle fall ikkje når folk kan gå så fritt omkring som dei gjer no.

Konsekvensane av det som skjer akkurat i dag vert først synlege om ein til to veker. Hovudproblemet med koronaviruset er at me veit altfor lite, me har ikkje hatt det lenge i omløp og me lærer ting for kvar dag som går.

Situasjonen her i Spania endrar seg drastisk dag for dag. Difor er heller ikkje alle tala like sikre, sjølv om dei likevel gjev oss ein peikepinn. Det er tre ting som har avgjerande rolle for kor alvorleg ein pandemi er:

1. Smittefaren (korona smittar meir enn vanleg influensa)

2. Morbiditet (kor sjuk ein blir)

3. Mortaliteten (kor mange som døyr) Truleg smittar koronavirus før symptoma byrjar, men akkurat kor lenge før er ein ikkje sikker på.

Så ein kan altså tru ein er frisk og likevel smitta andre. Problemet blir når mortaliteten er så reell som den er, kombinert med den store, raske og uoversiktlege smittefaren.

Ein studie frå Kina viste at rundt 80 prosent av dei smitta fekk milde eller moderate symptom, 15 prosent vart alvorleg sjuke, og 5 prosent vart kritisk sjuke.

Mortaliteten var på rundt 2,5 prosent, til samanlikning ligg ein vanleg influensa på rundt på 0,1 prosent. Desse tala vil truleg variera noko frå region til region, men det fortel oss likevel mykje om alvoret i situasjonen.

Når alle desse blir smitta nesten på ein gong, grunna høg smittefare, kollapsar sjukehusa fullstendig, og det er heller ikkje nok respiratorar til alle.

Og det er då dei byrjar å snakka om at det er krigstilstandar, der legane må bestemma kven som skal få leva og kven som skal døy, der dei med størst sjanse til å overleva blir lagt på respirator.

Helsepersonell tar hånd om en pasient på Severo Ochoa Hospital i Leganes i Spania 26. mars. Foto: Reuters/Susana Vera

Les også Dette er reglene for fotballbaner, parker, turløyper og lekeplasser

Nokre stader i Italia er ein alder over 60 år nok til å mista retten på respirator, for det er yngre menneske i køen som blir prioritert. Dei som ikkje får plass på sjukehuset, blir sendt heim med ei oksygenflaske (om dei er heldige), og overlate til seg sjølv. Som kjend finst det heller ingen vaksine.

Der me normalt vaksinerer eldre og helsepersonell for å minska influensasmitte som fører til alvorlege sjukehusinnleggingar gjennom vinteren, står me forsvarslause mot koronaviruset, som i tillegg er total ukjend for immunforsvaret vårt.

Når sjukehusa har kollapsa på grunn av alle som er lagt inn på grunn av koronavirus, så vil det framleis vera folk som får hjerneslag eller hjarteinfarkt osb. som treng å bli lagt inn.

Det er heller ikkje sånn at alle som blir alvorleg sjuke er gamle eller har underliggande sjukdom. Eg ser heller ikkje noko grunn for at me skal vera likegyldige til at pasientar i god allmenntilstand generelt, med ein eller to sjukdomar i botn, skal døy plutseleg av ein virusinfeksjon, for dei som brukar dette argumentet som sin store joker.

Det er totalt misvisande når dei seier at det berre er pasientar som ville døydd uansett innan kort tid. Det er ikkje tilfelle verken i Italia eller Spania no. Her døyr faktisk menneske som ikkje ville ha døydd under vanlege omstende. Eg jobbar på eit legekontor der me er mange legar, og me har tett kontakt med kvarandre.

Me ser atypiske sjukdomsgang som me ikkje er van med, så det er vanskeleg for oss legane å orientera oss i eit heilt nytt og ukjend terreng. Me ser pasientar som kjem med lette symptom og tre til fem dagar seinare er alvorleg sjuke og må leggast inn på sjukehus.

Les også Se den nye pandemiposten på Haukeland

Dette er ikkje dagleg kost for oss legane, dette er noko nytt, dette er noko heilt anna enn det me er van med, og dette skremmer oss!

Dessutan er dette ein kaotisk situasjon der helsearbeidarane lett kan gjera feil dei elles kanskje ikkje ville gjort. Dei kan oversjå smitterutinar i ein hektisk situasjon, for ikkje å nemna mangel på basale verneutstyr som munnbind og eingongsfrakk.

Når me veit at det kan få fatale følgjer aukar angsten og desperasjonen. Alt dette skaper ein vondt spiral av kaos og fortviling. Desse psykologiske komponentane kan ein heller ikkje få inn i ein reknetabell.

Eg håpar inderleg at Noreg aldri kjem i nærleiken av tilstandane me har her i Spania. Den avgrensa graden av isolasjon som blir anbefalt av nokre ekspertar i Noreg er basert på statistiske prognosar.

Denne type pandemiar er det svært vanskeleg å få oversikt på i starten når alt er så nytt og ukjend, og når ting er usikkert vert statistiske prognosar òg usikre.

Då tenkjer eg det er betre å vera føre var, når me ser at dette kan få svært alvorlege konsekvensar dersom det ikkje vert gjort dei rette grepa i tide.