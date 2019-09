Sinte, gamle menn

Ikke skjul personangrep på Greta Thunberg bak ytringsfriheten.

SKYLD: Er det grunn til å være sint på Greta Thunberg? Overhodet ikke, mener Willy Marthinussen. Eduardo Munoz Alvarez, AP Photo

Willy Marthinussen Ergoterapeut og blogger på «Hverdagsaktiv»

Bergensbandet De musikalske dvergene skrev om disse sinte, gamle mennene i en låt. Men om sangen og låten var av den musikalske sorten, er virkelighetens sinte, gamle menn det ikke. For makan til umusikalske unoter som fremføres i offentlig debatt, skal man lete lenge etter.

Jeg snakker selvsagt om klimafornekterne. Denne gruppen av folk som kategorisk avviser menneskeskapte endringer, og attpåtil viser til forskning for å forklare eller forsvare sitt syn.

De avviser glatt den massive forskningen om at klimakrisen er menneskeskapt, og at det er overveldende konsensus om dette blant verdens forskere. «Nei, det kan vi ikke høre på, det er en konspirasjon fra folk som kjører elbil.»

ANSTENDIGHET: Mangel på vanlig folkeskikk ville vi kalt det før, skriver Willy Marthinussen om hvordan klimaaktivisten Greta Thunberg omtales av «sinte, gamle menn». Privat

Fordi disse sinte, gamle mennene synes at vi som kjører elbil, er siste sort. En gruppe miljøforkjemper-idioter, hvis livsoppgave er å snylte på samfunnet, og attpåtil peke nese til de som ikke har elbil. Er det slik? Er det derfor sinte, gamle menn også lar seg true og provosere av miljøforkjemperne?

Er det derfor de angriper og slenger dritt om Greta Thunberg? Forskningsbasert kunnskap virker det ikke som om de tar så nøye.

Hvorfor er de egentlig så sinte? Har de grunn til dette? Kan man forstå frustrasjonen og sinne? Absolutt ikke, mener jeg.

Ta oss som eier og kjører en elektrisk bil. Ja, vi har fordeler. Går dette utover noen? Fører dette til at de som ikke har elbil, ikke har råd til mat og regninger? Er det vår feil at myndighetene legger til rette for at flere skal kjøre grønt? Er det vår feil at sinte, gamle menn i dieselbiler må betale mer i bompenger?

Kanskje det er den «fæle» Greta Thunberg sin skyld?

Det er både skremmende og patetisk å se alle angrepene på denne unge kvinnen, som bærer sine meninger frem. På toppen av det hele bruker hun sin ytringsfrihet. Jeg har enda ikke hørt henne banne. Det er mer enn man kan si om simple personangrep fra sinte, voksne menn. Det er skremmende at enkelte bruker sin stemme og ytringsfrihet på en slik måte.

Det viser et lavmål, som ikke er verdig verken politikere eller andre. Når ble drittkasting og hån av unge meningsmotstandere greit, liksom? Greta Thunberg er 16 år! Disse gamle, sinte mennene synes at det er helt ok å ytre de simpleste karakteristikker mot barn.

Ingenting ved klimakrisen går utover disse mennene, verken økonomisk eller på noen annen måte. Annet enn at de tror deres mulighet til å velge hva de vil i fremtiden, forsvinner?

Verden er i endring, enten man liker det eller ei. Ingenting verken du eller jeg sier vil stoppe dette. Avgifter, bompenger og politikere som lover og lyger, finner man i alle regnbuens farger i norsk politikk. Hva kan du gjøre med det? Ikke en dritt.

Jo da, du kan stemme, men dette med miljøet vil ikke endres uansett hvilke farger som bestemmer. Det har vi sett de siste seks årene med blått styre, og det samme når rødfargen dominerte regjeringen.

Jeg også har mine meninger om mye og synes det er helt greit å mene hva man vil, men alvorlig talt, ett sted går grensen. Anstendighetsgrensen. Mangel på folkeskikk ville vi kalt det før.

Ikke skjul personangrep bak ytringsfriheten. Det bør vi faktisk holde oss for gode for.

Innlegget ble først publisert i en lengre versjon på bloggen Hverdagsaktiv.

