Du er mer enn god nok uten seksere

Til alle dere som har slitt dere gjennom skolen. Gi deg en klapp på skulderen og vær stolt av deg selv.

Publisert Publisert Nå nettopp

Hege Hansen vil gi en high five til alle uten seksere på vitnemålet. Foto: Privat

Debattinnlegg

Hege Hansen fembarnsmor

Det er mye fokus på alle som har fått vitnemålet fullt av 6-ere. Det er det samme hvert eneste år: «Alle kan få 6-ere». «Det er bare å stå på».

Nei, så enkelt er det ikke!

Mange ungdommer strever seg gjennom ungdomsskolen og videregående. Flere har bagasje som gjør det umulig å klare alle fagene, og umulig å klare leksene hjemme. Noen sliter med noe fysisk, noen psykisk. For noen er det et slit å få en karakter som gjør at de i det hele tatt står i faget.

Til deg som ikke har vitnemålet fullt av 6-ere: Du er så ufattelig god likevel!

Greit, du blir kanskje ikke lege, men det kan jo hende du aldri har ønsket det heller? Norge er et samfunn hvor vi trenger mennesker i alle slags yrker.

Er det noe koronakrisen nå bør ha vist oss, så er det at alle jobber er viktige. Noen mer enn andre, det er ikke bare jobbene som krever mest og høyest utdanning som holdt hjulene i gang når Norge stengte ned.

Glem ikke at du er bra, og at det du klarer er bra nok.

En klok lærer sa en gang at det hjelper ikke å ha vitnemålet fullt av 6-ere, om du mister deg selv på veien.

Mange ungdom får angstanfall ved en dårlig karakter, og vegrer seg til å vise den hjemme. Gruer seg til å få påminnelsen om at de ikke er bra nok. Flere klarer ikke leve et ubekymret ungdomsliv fordi karakterjaget overgår det meste. Går man da ikke glipp av annen vesentlig læring på veien? Læringen om å være sosial og lære samspillet med andre mennesker? Om å glede seg over livet, selv om alt ikke blir som planlagt?

Til alle dere som har slitt dere gjennom skolen og kommet ut av det med hodet over vannet: Gi deg en klapp på skulderen og vær stolt av deg selv. Vær stolt av den du er og hva du har oppnådd. Og husk at livet er langt. Du kan faktisk gjøre ting om igjen om du ønsker.

Jeg slet meg gjennom både barne- og ungdomsskolen, men har startet på utdanning nå igjen som 40-åring. Fordi jeg ønsker det selv. Og det kan du gjøre og. Om du vil det.

Livet er ikke over selv om karakterene ikke er helt på topp. Det meste i livet handler om andre ting enn karakterer.

Det er ikke bare karakterer som definerer hvem du er. Du er god nok som du er!

Du trenger ikke ha en 6-er for å være snill mot andre. Du trenger ikke ha en 6-er for å ta vare på deg selv og være et godt menneske.

Husk: Du er mer enn god nok!

Først publisert på Hege sin blogg: hegeslillerom