Det er byrådsleder som bestemmer

BT stiller gode spørsmål, men har likevel kommet til feil konklusjon i mandagens leder.

Det er uheldig at BT gir inntrykk av at beslutningene i håndteringen av koronapandemien ikke ble tatt av enten byrådet samlet eller meg som byrådsleder, skriver Roger Valhammer (Ap). Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Debattinnlegg

Roger Valhammer Byrådsleder (Ap)

Alle vedtak i håndteringen av koronakrisen er enten tatt av et samlet byråd eller i kriseledelsen, hvor jeg som byrådsleder både er øverste leder og har øverste beslutningsmyndighet.

Alle avgjørelser etter Smittevernloven som ble tatt i kriseledelsen, ble avgjort av meg. Og selv om byrådet den første uken med viktige beslutninger ikke formelt gjorde vedtak, hadde jeg som byrådsleder selvsagt støtte i byrådet for de avgjørelsene som ble fattet.

Det betyr ikke at ikke flere beslutninger kunne blitt løftet til byrådet tidligere, at vi ikke har gjort feil eller at ikke beredskapsplanen fra 2015 har vært både uklar og til dels mangelfull på nettopp den demokratiske forankringen. Tvert imot.

Koronapandemiens omfang og karakter har synliggjort dette tydeligere enn ved tidligere hendelser og kriser. Det tar vi lærdom av.

Jeg mener beredskapsplanens uklare rollebeskrivelser, og manglende presisering av både byrådets og kriseledelsens funksjon i en parlamentarisk modell, er mye av kjernen til at det stilles gode spørsmål fra både deler av opposisjonen og BT.

Derfor har da også byrådet allerede vedtatt justeringer av planen, slik at det som måtte være av tvil og uklarheter er ryddet opp i. Det er de folkevalgte som styrer, og som skal holdes ansvarlig.

Men selv om planverket i kriseberedskapen er utydelig, endrer ikke det på styringen av byen generelt eller kriseledelsen spesielt. Derfor er det uheldig at BT gir leserne inntrykk av, nå også på lederplass, at beslutningene i håndteringen av koronapandemien ikke ble tatt av enten byrådet samlet, eller meg som byrådsleder. For det stemmer ikke.

Samtidig er det mitt og byrådets ansvar å sikre at både beredskapsplanen er tydelig og klar, ikke bare for oss i kriseledelsen og i beredskapsorganisasjonen, men også for allmennheten og alle som leser den. Det mener jeg at vi har bidratt til i ny, justert beredskapsplan.

Det er for tidlig å konkludere på hva vi har gjort feil, og hva vi har gjort riktig. Selv om både ansvaret og beslutningene er politisk, er håndteringen i Bergen ikke bare min eller byrådets fortjeneste.

Jeg har ledet byen gjennom krisen som byrådsleder, ikke partipolitiker, og alle beslutningene har vært basert på faglige anbefalinger.

Jeg har derfor lyst å løfte frem de vi alle sammen virkelig bør være stolte av; dyktige fagfolk innenfor beredskap og smittevern, ansatte på sykehjem og legevakten, renholdere, skoler og barnehager. Folk som snudde seg rundt og gjorde det beste ut av en helt ny, og ukjent situasjon. De fortjener alt mulig skryt og honnør!

Som byrådsleder i Bergen er jeg stolt av at vi gikk foran. Vi tok tøffe beslutninger, og vi handlet tidlig. Og dette i et svært uoversiktlig landskap, uten nasjonale føringer eller råd.