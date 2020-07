Vi stiller oss uforståande til barnevernets påstandar

Det heile står fram som eit særdeles ureieleg partsinnlegg.

Innsendar meiner at utspelet frå barnevernstenesta berre har som mål å svekke granskingsrapporten av barnevernet i Samnanger kommune. Foto: Faksimile, BT 22. juni

Far «Familie 1», omtalt i rapporten om barnevernet i Samnanger

I ein artikkel i BT 22. juni går det fram at barnevernssjefen i i Arna og Åsane skal ha motteke informasjon som inneber at «langt de fleste av foreldre, fosterforeldre og barn granskningen omfatter, forteller at de ikke kjenner seg og sin historie igjen i granskningsrapporten».

Artikkelen gjev inntrykk av at eit fleirtal av dei som er intervjua i to av familiane, ikkje kjenner seg att i det som kjem fram i rapporten. For oss vaksne, som er omtalt i rapporten som «familie éin», stemmer ikkje dette.

Tvert imot meiner vi at rapporten gjev eit godt bilete av kva som har gått føre seg i saka. Vi stiller oss difor uforståande til påstandane som kjem fram i artikkelen.

Dersom dei som måtte hevda at dei ikkje kjenner seg igjen i rapporten verkeleg meiner at han er feil, ville det vel då vore mest ærleg og naturleg å melda tilbake til granskarane at rapporten ikkje stemte for deira vedkomande, og returnera oppreisingserstatninga dei har teke imot frå Samnanger kommune.

Utspelet frå barnevernstenesta kan difor synast å ha eitt føremål – å svekka tilliten til rapporten. Sjølvsagt må dei melda frå dersom dei tek imot viktige opplysningar i ei sak, men tidspunktet e-posten er sendt og uttrykket «langt dei fleste» viser at her ønskjer dei meir å påverka opinionen og politisk handsaming i Samnanger kommune enn å få fram fakta i saka.

Det heile står fram som eit særdeles ureieleg partsinnlegg i saka om mogeleg regresskrav mot tilsette i barnevernet.

BT kjenner innsendaren sin identitet. Han ber om å vera anonym av omsyn til alle personopplysningar som er knytt til saka. BT har og vore i kontakt med mor i familien som stadfestar innlegget.