Har du plass til åtte, har du jaggu plass til tolv.

Jim Gallagher Blogger

Igjen og igjen opplever man å lese om ett enkelt barn som har blitt utestengt fra en barnebursdag, som resten av klassen har blitt invitert i. Barnet skjønner jo ikke hvorfor, selvfølgelig, og det gis jo heller ingen forklaring.

Nå er det skolestart igjen, og dermed duket for scener der barn står lagelig til for hogg og utfrysing, hvis ikke voksne viser at de er voksne og tar ansvar for skikkelig oppførsel.

Kjære alle foreldre. Skal vi noen gang få slutt på mobbing, må vi lage noen regler for hvordan vi skal oppføre oss. For de fleste av oss heter dette folkeskikk, men det er tydeligvis helt på sin plass med enkle regler – for dem som er så ubetenksomme at de lar et lite barn allerede fra barneskolealder, føle seg utstøtt av ulike grunner.

Her er mitt forslag til regler for barnebursdager, så lenge barnet går på barneskolen:

A. Du inviterer alle guttene

B. Du inviterer alle jentene

C. Du inviterer alle i klassen.

Ferdig.

Skal du invitere færre enn 50 prosent i A eller B, må det gjøres utenom skoletid.

Skal du invitere flere enn 50 prosent i A eller B, ja, da inviterer du alle sammen. Har du plass til åtte, har du jaggu plass til tolv. Det er barn vi snakker om her.

Alternativ C er ufravikelig. Klassen skal ikke sitte og snakke om en bursdag alle minus tre-fire i klassen har vært i. Hva i all verden er det som foregår oppe i hodet på foreldre, som lar sitt barn utelukke enkelte individer i en klasse?

Jeg forstår det bare ikke. Hva med å rette opp ryggen og fortelle barnet ditt at enten har du bursdag med noen få, eller så inkluderer du alle?

Til alle dere foreldre som ikke gir beskjed om at barnet deres ikke kommer i en bursdag, med den følgen at den som har invitert, opplever den vanvittige skuffelsen det er å ha invitert mange, for så å bli sittende der alene. Dere er jammen meg like ille.

Hva med litt folkeskikk? Har ikke nok unger lidd på grunn av tåpelige foreldre nå?

Neste gang du skal invitere til bursdagsselskap, foreslår jeg at du tenker grundig gjennom hvordan du ville ha reagert, dersom barnet ditt kom hjem og sa: «Alle de andre var i selskap i går, men ikke jeg og en til».

Det hadde ikke vært noe særlig, tenker jeg.