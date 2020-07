Vi har ikkje råd til å seie nei til Hordfast

Ferjefri E39 er heilt nødvendig for å skape attraktive regionar som ungdom vil flytte heim att til.

Publisert Publisert Nå nettopp

Vegprosjektet Hordfast vil erstatte ferja mellom Os og Stord og kutte reisetida mellom Bergen og Stavanger til rundt to timar. Illustrasjon: Baezeni/Statens vegvesen

Debattinnlegg

Håvard Rørtveit, Bergens Unge Høyre, Lise-May Sæle, ungdomskandidat til Stortinget for Hordaland Unge Høyre og fylkestingsrepresentant

For oss unge politikarar er det innlysande at vi må heie fram investeringsprosjekt som bidreg til å løfte regionen vår. Dette handlar om ingenting anna enn kva lokalsamfunn vi ynskjer oss i framtida.

Vi vil alltid kjempe for at næringslivet kan blomstre, for eit Vestland som samhandlar i klingande rytme og takt, og for ein region som alle unge mellom 20 og 30 år ynskjer å flytte til.

Då må det gjerast nokre grep i dag for å kome visjonane i møte.

Det er ingen tvil om at Vestlandet har eit stort behov for rassikring og opprusting av fylkesvegar og riksvegnettet. Sjølv om etterslepet er stort, skal vi også tore å satse på prosjekt som tek regionen framover, og som er gode investeringar.

Les også Denne verstingveien vil kreve hele rassikringspotten

Hordfast skal erstatte tre ferjesamband med firefelts motorveg. Dette for å redusere reisetida i ein særs viktig region og skape eit reelt bu- og arbeidsområde langs kysten for over ein million menneske.

Ferjefri E39 er eit heilt nødvendig investeringsprosjekt for å møte utfordringane i framtida og skape attraktive regionar som ungdomar vil flytte heim att til. Dermed kan desse prosjekta bidra til å setje fart i økonomien, og i tillegg på lang sikt skape mange ringverknader for næringslivet her i vest.

Vegprosjekta Hordfast og Rogfast har lenge verka som fjerne draumar for oss vestlendingar, men no byrjar dei å nærme seg ein realitet. Dette er positivt for Vestlandet. Stortinget har vedteke Hordfast, og prosjektet ligg inne i Nasjonal Transportplan i dag.

Lise-May Sæle er ungdomskandidat til Stortinget for Hordaland Høgre og fylkestingsrepresentant, mens Håvard Rørtveit er medlem av arbeidsutvalet i Bergens Unge Høyre. Foto: Privat

Les også Derfor skapar Hordfast så mykje bråk

Det er difor oppsiktsvekkande at Arbeidarpartiet og Senterpartiet skapte uvisse og tok omkamp om prosjektet i Vestland fylkesting denne våren. Infrastrukturprosjekt som Hordfast sikrar trygge vegar på Vestlandet, større mobilitet for innbyggarane og eit tettare Vestland.

Difor må dei realiserast.

Ferjer som sluttar å gå i dårleg vêr, er treige og nokre gonger har låg frekvens med avgangar, er ikkje berekraftige på langt sikt. Det skapar bremseklossar for næringslivet, transportsektoren og innbyggarane langs vegen.

Hordfast og Rogfast er noko som skal sikre Vestlandet langt inn i framtida. Sikre at naudetatar kjem fram, at vi kuttar flyreiser mellom Stavanger og Bergen, og at ein uansett vêr skal kome seg heim.

Det er bra at regjeringa no står på sitt for å sikre at Hordfast også skal byggast, og at gravinga av Rogfast er i gong.

Les også Prioriterer ferjefri E39 likevel – men nemner ikkje Hordfast med eit ord

Det er synd at enkelte politikarar prøver å hindre så viktige prosjekt for oss som bur på Vestlandet. Ikkje minst vil sjølve utbygginga generere arbeidsplassar og vekst i lang tid framover, og det treng økonomien no.

Hordfast er dermed eit samfunnsøkonomisk lønsamt prosjekt som set fart på økonomien.

Det er ikkje til hjelp for klimaet å seie nei til viktige infrastrukturprosjekt, det sikrar berre at bilar brukar meir tid på vegane og at fleire vel fly. Hordfast og Rogfast er ei investering for framtida og heile Vestlandet.

Det har vi rett og slett ikkje råd til å seie nei til.