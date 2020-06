Derfor vil vi endre navnet på Thormøhlens gate

Verden trenger ikke hederstegn på mennesker som gikk i spissen for å fremme slavehandel.

Sofie Marhaug og Rødt Bergen har fremmet en interpellasjon om å endre navnet på Thormøhlens gate. Foto: Ørjan Deisz

Debattinnlegg

Sofie Marhaug Rødt-politiker

Er navneendring på gater den viktigste metoden i kampen mot rasisme? Etter mitt syn er svaret nei.

Er slike navneendringer en rimelig konsekvens av økt bevissthet om historien? Etter mitt syn er svaret ja.

Vi bør ta et oppgjør med fortidens hedersbevisninger overfor dem som tok en ledende rolle i slavehandel og drap på afrikanere.

Rødt Bergen har fremmet en interpellasjon om å endre navnet på Thormøhlens gate og sette opp en plakett som forteller om dansk-norsk slavehandel.

Det er forskjell på å endre ett gatenavn og å endre navnet på et helt nabolag med sin egen identitet. En slik navneendring må være ønsket av beboerne hvis den skal fungere i praksis. Derfor inneholder ikke vår interpellasjon noe forslag om å endre navn på Møhlenpris.

Men vi ber om en avklaring av de formelle forutsetningene for navneendring, dersom områdets innbyggere skulle ønske en slik endring. Responsen vi har fått, tilsier at meningene om navneendring er delte, både på og utenfor Møhlenpris.

Det påpekes med stor rett at etter flere tiårs innsats forbindes Møhlenpris med arbeid mot rasisme og antisemittisme, og for mangfold og inkludering. For de fleste har navnet fått en helt ny betydning. Vi erkjenner at det også er gode argumenter for å beholde dagens navn.

Rødt har likevel foreslått å endre navnet på Thormøhlens gate, som er en mer direkte hyllest til mannen. Innsatsen fra dem som har levd før oss, må bedømmes ut fra forutsetningene i deres egen tid. Selv da faller Jørgen Thor Møhlen fullstendig gjennom.

Samtidig som han gikk i spissen for å fremme slavehandel, var det andre som var motstandere av slaveri. Jørgen Thor Møhlen satset stort på at slavehandel skulle bli en vekstnæring. Han var hovedeier i det første kjente dansk-norske skip som fraktet slaver fra Afrika til Karibia. Det het «Cornelia», og i 1674 ankom det øyen St. Thomas – en av Jomfruøyene – med 103 slaver. Vi vet ikke hvor mange som allerede hadde dødd under overfarten.

Å frakte slaver fra Ghana og selge dem til slaveeiere i Karibia var veldig profitabelt, selv om mennesker omkom underveis. Jørgen Thor Møhlen kunne ikke følge opp forretningsideen fordi kongen ga enerett på denne slavetransporten til andre.

Først i 1690 klarte han å skaffe seg nye muligheter. Han inngikk en avtale med kong Christian V og hans Vestindiske Compagnie om å forpakte hele den dansk-norske kolonien St. Thomas. Han overtok i juni 1690 alle kompaniets «Slaver, Negros, Kiøbmands-Vahre, Skibe eller Fartøy» med mer, og han fikk kommandoen over de militære fortene og rett til å ansette prester og dommere. Han påtok seg samtidig ansvaret for «at Landet aarligen med unge, friske Negros bliver forsynet». Etter avtalebrudd fra kong Christians side måtte han gi seg etter fem år.

Verden trenger ikke hederstegn på mennesker som gikk i spissen for å fremme slavehandel. Overfor dem som er etterkommere etter slaver, er det en provokasjon.

Derfor bør Thormøhlens gate heller oppkalles etter en av de mange bergenske kvinnene som virkelig fortjener slik heder og ære.