En tid for alt

Fredag møtte flere tusen opp for å demonstrere på Festplassen. Dette skjer samtidig som vi opplever en verdensomspennende pandemi som har tatt, og fremdeles tar, livet av mennesker.

Thomas Flesland Bystyrerepresentant, Frp

Bergen kommune oppfordrer fremdeles til hjemmekontor. De ansatte får ukentlige oppdateringer og retningslinjer for smittevern. Kollektivtransport skal kun benyttes om helt nødvendig, og voksenopplæring i håndvask og desinfisering er løftet høyt opp på dagsorden.

Alle med symptomer, selv i mild grad, blir beordret til å holde seg hjemme.

At sosialbyråd Lubna Jaffery (Ap) likevel stiller opp og holder appell, er mildt sagt uheldig. Demonstrasjonen var godkjent for 50 deltakere, men det var på forhånd ventet at langt flere ville møte opp. Byråden legger ansvaret på arrangøren og «forutsetter at smittevernreglene overholdes».

Dette kan ikke oppfattes som annet enn svært uansvarlig.

Rasisme finnes dessverre, i større eller mindre grad, over hele verden. Jeg, og samtlige medlemmer av bystyret og byrådet, er enige om at Bergen kommune skal ha et sterkt fokus på rasisme – både strukturelt og på individnivå.

Til toss for dette, er det helt klart at mye kan bli bedre. Politivold i USA legitimerer likevel ikke en demonstrasjon av denne størrelsen. Ikke nå, som hundretusenvis av mennesker dør verden over, mange også her i Norge.

Verden opplever den største krisen på årtier, og det brukes hundrevis av milliarder på å begrense og slå ned den dødelige smitten. Verdenssamfunnet står i kne, og Covid-19 er på ingen måte over. Dette gjelder også her i Bergen.

Senest forrige uke behandlet bystyret krisepakker på hundrevis av millioner. Næringslivet og kulturaktører kjemper med nebb og klør for å holde hodet over vannet. Tusenvis har mistet jobbene sine. Det er kritikkverdig at myndighetene lot demonstrantene gjennomføre.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad, frykter demonstrasjonen kan ha en super-spredereffekt. Derfor er det svært alvorlig at sosialbyråden deltar på demonstrasjonen og holder appell.

Vigilo-skandalen ga nylig kommunen en bot på flere millioner, og satte menneskers trygghet i fare. Med dette friskt i minne, er det ufattelig at byråden ikke tenker mer rasjonelt.

Solidaritet kan vises på mange måter. Fysiske demonstrasjoner er vanligvis én måte å vise det på. I dag, derimot, er solidaritet å holde seg hjemme, og å følge helsemyndighetens oppfordringer. Det er å bry seg om de millionene av mennesker som fremdeles kan rammes av viruset, og som vet at viruset kan bli deres undergang.

I dag er solidaritet er å unngå smittespredning.