Hvorfor anbefales ikke vaksinen for oss gravide?

Forskning viser at covid-19 er farlig for gravide, mens vaksinen ikke er det.

Marie Elvik Næss er gravid og redd for koronaviruset.

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jeg er gravid, og jeg er redd for covid.

All forskning sier at covid-19 er farlig for gravide, mens ingen forskning viser at vaksinen har noen skadelige bieffekter for gravide. Likevel vil ikke FHI anbefale gravide å ta vaksinen.

Smitten øker i Norge, og regjeringen planlegger å åpne opp igjen samfunnet helt i løpet av de neste månedene. Selv Høie innrømmer at de som ikke får vaksinen, vil bli smittet.

I Storbritannia har 171 gravide blitt innlagt på sykehus de siste tre månedene. Ingen av dem var fullvaksinerte, og en stor andel er lagt inn på intensivavdelingen. Brasil, som riktignok har slitt med et overbelastet helsevesen, har virkelig opplevd hvor farlig covid kan være for gravide. Der har hele tolv prosent av de covid-smittede gravide mistet livet.

Det er velkjent at gravide er i risikosonen for å utvikle alvorlig covid-sykdom, noe FHI også anerkjenner. Det er også mye som tyder på at covid øker risikoen for prematur fødsel og dødfødsel. Gitt at konsekvensene ved at gravide ikke får vaksine er såpass alvorlige, så skulle man tro at det fantes gode argumenter for at gravide ikke skal få vaksinen.

Det eneste motargumentet er tilsynelatende et generelt «føre var-argument» om at det er lurt å være forsiktig fordi vaksinen ikke ble testet på gravide i kliniske studier.

En amerikansk studie viste at antistoffer fra vaksinen overføres fra mor til baby, slik at babyen får litt beskyttelse mot covid, skriver innsenderen.

Nå har cirka 50.000 gravide briter blitt vaksinert, mens mer enn 130.000 gravide har tatt vaksinen i USA. Det er basert på disse dataene ingenting som tilsier at det er farlig å ta vaksinen for gravide eller fosteret, men for sikkerhets skyld anbefaler de å vente med vaksinasjon til etter første trimester.

I tillegg er det vist at antistoffer fra vaksinen overføres fra gravide til babyen via morkaken, slik at babyen også vil få en viss beskyttelse mot covid den første levetiden. Dette er spesielt viktig siden nyfødte barn har noe høyere risiko for alvorlig covid-sykdom.

I Norge i dag er det legene som får ansvaret for å gjøre denne avveiningen sammen med den gravide. Når beslutningen legges på legene, kan de føle seg ansvarlig ved potensielle bieffekter av vaksinen.

Min lege ville først ikke godkjenne at jeg kunne ta vaksinen av denne grunnen, men etter å ha skrevet under på en erklæring om at jeg tar alt ansvaret selv, fikk jeg heldigvis første dose. Dette er ikke lett for verken den enkelte lege eller den enkelte gravide å vurdere, så det er viktig at nasjonale myndigheter tar mer ansvar.

I Bergen har smitten økt, og det er bare få uker til smitten skal slippes helt fri blant de uvaksinerte. Det tar som kjent noen uker fra første vaksinedose til man oppnår noe beskyttelse. Hvis FHI har annen informasjon enn myndighetene i andre land, er det fint om de deler den med oss slik at vi skjønner hva som ligger bak risikovurderingen.

Men hvis ikke, er det viktig at FHI lærer litt av erfaringene fra andre land så vi unngår at sykehusene i Norge fylles opp av uvaksinerte gravide utover høsten.

Svar fra overlege Margrethe Greve-Isdahl, FHI:

Vi har stor forståelse for at mange gravide er bekymret for covid-19, og vi følger tett med på utviklingen av kunnskapsgrunnlaget for vaksinering for denne gruppen med tanke på rådene vi gir.

Det er viktig å huske at risikoen for alvorlig sykdom hos friske gravide totalt sett er lav, selv om den er høyere enn for ikke-gravide på samme alder. I dag anbefales gravide med underliggende sykdommer, eller som er utsatt for smitte fordi de for eksempel bor i et område med mye smitte, å vurdere vaksinasjon.

Så langt tilsier data på vaksinering av gravide at vaksinene ikke gir uheldig påvirkning på svangerskapsforløp for verken mor eller foster. FHI jobber med rådene om vaksinering av gravide og vil komme med nye råd neste uke.