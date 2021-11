BT trykker myter om Nesna

Når skal journalister lære seg at det finnes flere typer heltidsstudier?

I regjeringsforhandlingene ble det bestemt at det skal gjenåpnes tilbud om høyere utdanning i Nesna.

Tor-Helge Allern Professor, Høgskulen på Vestlandet

I en kommentar (22.10) stiller BTs Jens Kihl spørsmålet «Kan vi snakke om noko anna enn Nesna no?» Hjertesukket ledsages av påstanden om at bare 21 studenter hadde «fast studiestad der», dvs. at «talet på fulltidstudentar ved nedlegginga tilsvarer elevtallet på ein av dei mange grendeskulane Senterparti-ordførarar årleg legg ned».

Tor-Helge Allern er tidligere ansatt ved Nord universitet og medlem av styret i Nord universitet fra 2019 til 2021.

Når skal journalister som Kihl lære seg at det finnes flere typer heltidsstudier? Tradisjonelle campus-studier med undervisning jevnt spredt over et semester, er én form. Samlingsbaserte studier, med intensive undervisningsuker på campus med andre typer læring og praksis, er en annen.

Høgskolen i Nesna satset etter 2008 på den sistnevnte formen, som ble utviklet i samarbeid med kommuner på Helgeland og inkluderte ved fusjonen både samlinger på campus, regionalt og en utvidet praksis.

Ifølge Database for statistikk om høyere utdanning var det samlede antall studenter ved HiNe i 2015 (før fusjonen) 1339, og antall heltidsstudenter 1001. Tallet «noen hundre», som Kihl opererer med, er det antallet som nå er igjen etter to års systematisk nedbygging.

At campus Nesna hadde 21 heltidsstudenter på campus i 2019, er politisk spinn fra Nord universitet, og myten blir ikke sannere av å gjentas.

Når fylkestinget i Nordland, alle 18 kommuner på Helgeland og en rekke større bedrifter har vedtatt støtte til reetablering av Høgskolen i Nesna, så er det fordi et campus på Nesna har betydning for hele regionen.

Det er unison enighet om at det ikke er fremtidsrettet å legge ned høyere utdanning og fjerne et hundretalls kompetansearbeidsplasser fra Helgeland.