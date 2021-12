Ingen høyrefløy i Bergen Sp

BTs kommentator tegner et misvisende bilde.

«Bergen Sp er mye mer enn enkeltmedlemmers søken etter medieoppmerksomhet», skriver Kari Øvsthus.

Kari Øvsthus For styret i Bergen Sp

Bergen Senterparti har i mange år vært trygt forankret i sentrum av bergenspolitikken, og har i flere år vært budsjettpartner for byrådet. Derfor reagerer vi på en påstand i en kommentar fra BTs Gerd Tjeldflåt, der det hevdes at partiet er delt mellom en rødgrønn og en mørkeblå fløy.

Sannheten omkring bybanesaken er ganske oversiktlig. Partiet lovet å si nei til bybane over Bryggen i valgprogrammet 2019, og krevde oppstart av fullverdig reguleringsutredning av tunnel samme år.

På medlemsmøtet i forkant av bystyremøtet stemte 26 mot 1 for tunnel. Flertallet i bystyregruppen fulgte dette i bystyrets avstemming, men to møtende vararepresentanter brøt ut og stemte mot standpunktet til lokallaget.

BTs kommentar viser til et tidligere partimedlem som tapte nominasjonsstriden i 2019, da partiet tok et oppgjør med den kontroversielle og konservative kandidaten. Han flyttet fra Bergen i 2020.

En fortelling om Steinulf Tungesvik, nå som en ensom rødgrønn politisk fanebærer mot et tidligere medlem, er en kreativ, foreldet bruk av to medieyndlinger og et gammelt arkivfoto. Og er sterkt misvisende.

Bergen Sp er mye mer enn enkeltmedlemmers søken etter medieoppmerksomhet. Vi er et parti som følger partiprogrammet og legger stor vekt på å samarbeide internt for å oppnå gode resultater for våre velgere.

Dette har båret frukter. Bergen Sp arbeider godt i lag og gjorde en stor innsats under stortingsvalget. Vi gjorde vårt beste valg på lenge, og er stolte av vår egen statsråd. Vi har også et engasjert ungdomslag som er mer aktivt enn noen gang.

Derfor har vi gjeninnført medlemsmøter før bystyremøtene for å sikre bredere politisk deltakelse og være et inkluderende parti som lytter til medlemmene. En åpen partikultur med grundige demokratiske prosesser kan oppleves som utfordrende for medievante gamle ringrever.

Det blir misvisende dersom påstander om «maktkamp og renkespill» får bli fortellingen om Sp i Bergen. Vi står fast på at det å stemme imot eget parti i en så viktig sak som Bybanen, ikke er akseptabelt. Slik avvikende stemmegivning kan bidra til uklarhet for velgerne om hva partiet står for.

Med dette ønsker vi alle en fredelig jul!