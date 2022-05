– Mitt namn er Hunter Ratliff, og eg er frå Tennessee i USA. Hjerneflukt frå Amerika. Eg er utdanna kjernefysikar og arbeidar med medisinsk kjernefysikk her ved høgskulen. Det eg verkeleg brenn for, er at me skal satsa på kjernekraft.

Atomenergi er eit av våre beste verktøy på vegen mot ei grønare framtid. Der kor mange fornybare teknologiar slit med forsyningstryggleik og leveranseevne, triumferer atomenergi samtidig som han er grønare og meir trygg.