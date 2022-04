Tankegodset som påverkar Putin

Putin har sagt at Ukraina ikkje kan vera ein skikkeleg stat fordi landet manglar historie. Dette har vore eit nokså utbreidd synspunkt i Russland sidan Sovjetunionens oppløysing, skriv innsendaren.

Kåre Johan Mjør Universitetet i Bergen/Høgskulen på Vestlandet

I talen sin 21. februar, som enda med anerkjenninga av «folkerepublikkane» Donetsk og Luhansk, sa Vladimir Putin at «Ukraina har aldri hatt nokon stabil tradisjon for eigen genuin statsordning».

Kvar kjem denne førestillinga frå – at Ukraina ikkje kan vera ein skikkeleg stat fordi landet manglar historie? Dette har faktisk vore eit nokså utbreidd synspunkt i Russland sidan Sovjetunionens oppløysing.

På 1990-talet høyrde ein det særleg frå opposisjonen. Sidan Oransjerevolusjonen i 2004 har dette blitt kopla med ei sterk konspiratorisk oppfatning av Ukraina – at det er Vesten som opererer i kulissane når landet vender seg bort frå Russland.

Ein som lenge har omtalt Ukraina i nedsetjande ordelag, er Aleksandr Dugin. Han har over fleire tiår skrive tjukke bøker og dosert i ulike medium om imperiet og geopolitikken som Russlands lagnad. For Dugin er Russland «nøydd» til å søka ut over dei grensene landet arva med oppløysinga av Sovjetunionen – med mjuk så vel som med hard makt.

Filosofen og samfunnsvitaren Alexandr Dugin, ofte kalla «Putins hjerne», avviser det liberale demokratiet og tilhøyrer ei «gammaltruande» retning innan ortodoks kristendom.

For Dugin har Ukraina ingen legitimitet. «Ukraina som stat har inga geopolitisk meining», heiter det i hovudverket hans, «Geopolitikkens fundament» frå 1997. Alt av Ukraina er likevel ikkje nødvendigvis like interessant – det er særleg dei austlege delane som er viktige for Russland. Vest-Ukraina er for vestleg. Sentralt i Dugins geopolitiske modell står Søraust-Ukraina.

Russland annekterte Krim 18. mars 2014. Ein månad seinare, under det årlege «direkte linje»-showet der presidenten svarar på spørsmål frå folket, brukte Putin omgrepet Novorossija for å visa til ei rekkje regionar i Søraust-Ukraina – frå Odesa til Kharkiv – som ifølgje Putin historisk sett var å rekna som russiske område. Meir skulle det ikkje til før Novorossija var i alle kanalar. Historieverk om regionen blei annonsert. Separatistane som litt seinare tok makta i Donetsk og Luhansk, kalla ein periode området sitt for Novorossija.

Novorossija, på norsk Ny-Russland, er det historiske namnet på områda på nordsida av Svartehavet, som Russland erobra under Katarina den store på 1770-talet. Namnet fortel oss kor sterk identifikasjonen med Europa eller Vesten den gongen var. Slik vesteuropeiske imperium hadde sine New England, New Zealand eller andre «nyland» rundt omkring i verda, hadde Russland no fått sitt eige nybyggingsområde. I dag uttrykkjer derimot namnet ein identifikasjon med Russlands eiga fortid som imperium.

Namnet var ikkje i bruk i Sovjet-tida, Sovjetunionen marknadsførte seg jo som eit antiimperialistisk prosjekt. Etter Sovjetunionens samanbrot dukka det opp att, særleg mellom revansjistiske tenkjarar i Russland som hadde vanskar med å akseptera eit sjølvstendig Ukraina innanfor grensene til den ukrainske sovjetrepublikken.

Kåre Johan Mjør har skrive boka «Russiske imperium».

Russiske neoimperialistar var naturleg nok i fyr og flamme over Krim-annekteringa i 2014, men Dugin og likesinna blei snart skuffa over at Russland ikkje gjekk vidare og erobra meir av Søraust-Ukraina. Generelt døydde Novorossija-euforien ut, og Putin brukte det faktisk berre denne eine gongen.

Eit organ som har halde førestillinga om Novorossija aktivt i live sidan 2014, er Izborsk-klubben. Dette har sidan 2012 vore ei felles plattform for russiske patriotiske krefter, og her er Dugin ein av dei sentrale medlemmene, saman

med leiaren Aleksandr Prokhanov. Fleire av medlemmene i Izborsk-klubben har ei lausare tilknyting til Kreml, og dei har også hatt nær kontakt med opprørsleiarar i Søraust-Ukraina.

Sergej Glaziev, også Izborsk-medlem, var i 2014 Putins rådgjevar for Ukraina. Avsløringar har vist at han den gongen insisterte på at det var Vesten som stod bak ukrainsk motstand mot Russland, men at det samstundes var utstrekt

prorussisk stemning i det han omtalte som Novorossija. Dette var noko Russland måtte utnytta. Han var også med på å orkestrera oppstandar mot det nylege regimeskiftet i Kyiv. Dei prorussiske sympatiane i 2014 var likevel ikkje

så omfattande som Glaziev hevda.

Den postsovjetiske historia om Novorossija viser korleis idear i dagens Russland sirkulerer: frå revansjistiske nettverk til Kreml og attende med ny kraft. Omgrepet har også dukka opp att i nyare Putin-tekstar om Ukraina. Her blir igjen Ukraina delt i to – den søraustlege delen er meir russisk enn resten, samstundes som alt går inn i ein «historisk einskap». Putin heilgarderer. På nettsida til Izborsk-klubben blir invasjonen av Ukraina feira som ei kjelde til Russlands revitalisering, mykje på same måten som i 2014.

Dugin har nyleg omtalt det «frigjorde» Novorossija (Kherson) som eit mønster for det «eigentlege Ukraina» og for det han på absurd vis kallar eit Pax Russica. Sist veke melde det russiske forsvarsdepartementet at dei reduserer aktiviteten rundt Kyiv og Tsjernihiv, og det har vore ei viss tilbaketrekking frå området. Ukrainsk etterretning meiner Russland planlegg å dela Ukraina i to.

Vi kan ikkje stola på at Russland gjer som dei seier, og også etter desse meldingane har rakettar blitt skotne mot Kyiv.

Ei todeling av Ukraina kan likevel vera ein måte for Kreml å selja inn ein siger på heimebane på. Det offisielle målet med «spesialoperasjonen» var jo å trygga Donetsk og Luhansk. Men medan Izborsk-klubben i 2014 var vonbrotne over at det blei med Krim, insisterer dei i dag på endå meir. «Heile Novorossija er ikkje nok», skreiv Dugin 1. april.

«Det finst ingen annan utveg enn full siger», noko han spesifiserte som «total demilitarisering og denazifisering av Ukraina». Dette må lesast som ein respons på at Kreml har antyda at dette ikkje lenger er eit mål.

Izborskleiaren Prokhanov har også reagert negativt på meldinga om nedskalering. «Eg fekk panikk i går, kjenner meg betre i dag», sa han nyleg til The Moscow Times, etter ei natt med nye bombardement mot ukrainske mål.

Han fryktar at forhandlingsleiaren Vladimir Medinskij er for veik, og han er ikkje åleine.

Putin kan dermed koma i skvis mellom endå større krigshissarar enn han sjølv og dei som ønskjer nettopp nedskalering.