Vi bærer ikke skyld, vi bærer ansvar

Det vi har opplevd nå, er ikke å være muslim. Men sannheten er at noen muslimer er uenige med meg.

«Vi må alltid jobbe med våre egne fellesskap som vi er en del av», skriver muslimske Salman Chaudry.

Salman Chaudhry Styremedlem i Bergen SV og sosiologistudent

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Etter lørdagens terrorhendelse har Oslo og Norge vist at vi står sterkere sammen, og vi skal klare å reise oss fra dette også. Nå er det ikke et spørsmål om skyld, men et spørsmål om ansvar.

Pappa og mamma har oppdratt meg som en stolt muslim. De lærte meg hva det egentlig betyr å være muslim. De grunnleggende prinsippene handler om å være et godt menneske. Å dele det du har med de som trenger det, hjelpe de som trenger hjelp og ikke minst respektere andre for hvem de er.

Nå er det mange som snakker om skyld. Men det er ingen andre enn én mann sin skyld at to mennesker er døde og 21 mennesker skadet, det håper jeg vi er enige om. Det vi har opplevd nå, er ikke å være muslim, men sannheten er at det er noen muslimer som er uenige med meg.

Les også Eirik Sognnes Haugen (33) så folk bli skutt: – Sterkt å være tilbake her

Det er vanskelig å si hvorfor noen gjør som de gjør, men vi vet at slike meninger ikke oppstår i et vakuum. Det er noe som fremkaller farlige og ekstreme holdninger hos individet. Voldshandlinger blir dyrket hos mennesker av andre folk og fellesskap.

Det er her vi muslimer bærer et ansvar for det norske fellesskapet. Vi er nødt til å slå ned på skadelige holdninger og vise at vi ikke støtter mennesker som vil skade andre. Det er på tide at vi tar et aktivt standpunkt og viser at vi beskytter folks rett til å elske den de elsker, uansett.

Mange har lagt ned blomster ved åstedet etter angrepet som drepte to og skadet 21 mennesker i Oslo natt til lørdag.

Da jeg var 16 og var sint fordi jeg ikke hadde muligheten til å delta på en motdemonstrasjon mot Sian, sa pappa til meg at «det er viktigere å bruke tid på å motbevise dem i hverdagen ved å vise hvordan en god muslim ser ut». For vi er mennesker som vil at folk skal kunne leve slik de er, åpent, i trygghet, og vi tar dere imot med varme hender.

For ikke bare har samfunnet et kollektivt ansvar for motvirke farlige meninger, vi må alltid jobbe med våre egne fellesskap som vi er en del av. Jeg håper at norske muslimer tar samme standpunkt som pappa.

Jeg ber imamer og moskeer om å fordømme slike handlinger og holdninger, fordi da er det ingenting som kan stoppe oss i å ta gatene tilbake i trygge hender.