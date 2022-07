Opprustning nå?

Jeg er redd for at våpen vil gjøre vondt verre.

Innsenderen er kritisk til å sende norske våpen til Ukraina. Avbildet er amerikanske M109 i Donetsk. Norge har donert 22 slike til Ukrainia.

Susanne Urban Rådsmedlem, Hardangerakademiet for fred, utvikling og miljø

Er vi inne i en førkrigstid?

Mine skattepenger blir for tiden brukt til å sende våpen til Ukraina. Men jeg er redd for at våpen gjør vondt verre.

Redd for at denne krigen sprer seg, kanskje også til Norge, som medkriger.

Jeg er redd for en eskalering til atomkrig mellom stormaktene USA/Nato og verdens største land, Russland.

Jeg er redd for uro utløst av den forestående sultkatastrofen i store deler av verden, ettersom Europas kornkammer, Ukraina, ødelegges av krig.

Susanne Urban er fredsaktivist og forfatter av boken «Galtungs metode for fred».

Opprustning av forsvaret ansees i dagens offentlige debatt som eneste fornuftige strategi. Men er ikke det mer følelsesbasert enn framsynt? Hvor fører opprustningsspiralen hen? Er vi virkelig komfortable med en avskrekkingsdoktrine basert på atomvåpen?

Jeg har hatt mange dårlige samtaler med familie, venner og bekjente om våpen eller ikke våpen til Ukraina. Forsøk på å formulere tanker om en stoppknapp mot eskalering blir fort møtt med «skal Ukraina bare legge seg flat og overgi seg?» eller «du holder vel med Putin».

Det er lite kunnskap om massiv ikke-voldelig norsk motstand mot Nazi-Tysklands okkupasjon: Læreraksjonen (mot å undervise i nazistisk tankegods), og Foreldreaksjonen (mot Quislingregjeringens planer om en obligatorisk NS-tjeneste for ungdom) er tonet ned i forhold til enkeltstående sabotasjeaksjoner til «Gutta på skauen».

Henvisninger til ikke-voldsstrategier som frigjorde Gandhis India fra verdens største kolonimakt, Storbritannia, eller Mandelas Sør-Afrika fra apartheid, blir avfeid.

Jeg synes vi bør ta konsekvensen av faren for både atomkrig og radioaktive utslipp fra atomkraftverk i en krigssone. Vår viktigste utfordring er natur- og klimakrisen, som krever samarbeid mellom statene, ikke kappstrid.

Innsenderen er redd for at denne krigen sprer seg. Avbildet er ukrainske soldater som bruker artilleri på frontlinjen.

Hvordan kan vi arbeide for en etterkrigstid basert på fredelig sameksistens? Jeg har ingen løsning, men tenker at kreativitet, mot og åpne samtaler vil vise muligheter.

Vi trenger et forum for å diskutere med åpent sinn om vold kan kureres med vold, eller om det er andre metoder vi kan bruke.