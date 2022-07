Nå er det smalhans

Jeg må gjøre som i oppveksten på 50- og 60-tallet.

Innsenderen sjekker nå kassalappene for prisen på hver matvare. De har gått til værs.

Thea Økland Nyborg, Bergen

Tidligere sjekket jeg kassalappene i matbutikkene for eventuelle feil. Nå sjekker jeg hver post for hvor mye varen koster. Og prisene har gått rett til værs.

Tidligere kjøpte jeg også matvarer jeg liker best å spise, uansett ukedag. Nå må jeg begynne å tenke over om jeg skal gjøre forskjell på ukedager og helg. Akkurat som i oppveksten på 50- og 60-tallet. Da spiste vi hverdagskost i ukedagene og helgemat i helgene. Syltetøy og ost i ukedagene og annet pålegg i helgene. Og middagen besto av fisk fem dager i uken.

Nå tvinger prisene på matvarene mange av oss til et annet handlemønster. Ved siden av høye strømpriser og annen prisvekst er det nå smalhans for mange av oss som bor alene og er pensjonister. Godt jeg har med meg ballast fra oppveksten, slik at snuoperasjonen ikke blir så hard.

Nå må jeg tilbake til to sorter pålegg i ukedagene og heller unne meg noe bedre i helgene. Og det samme med middagsmat. Jeg har ikke råd å leve som før.

I flere tiår har de fleste av oss levd i sus og dus og valgt den maten vi liker best. For mange av oss er det nå slutt på den «festen», eller den er iallfall satt på vent.

I et foredrag av vår kjære avdøde komiker Per Inge Torkelsen på Bergen Offentlige Bibliotek for noen år siden vitset han om de mange valgene vi har for typer salami eller skinke i butikkhyllene. Så mange at valget ble vanskelig.

For mange av oss er ikke det lenger en utfordring – ettersom vi må gå forbi mange hyller med matvarer og velge billigst. Noe som kan komme i konflikt med hva som er sunt eller usunt.

I og for seg er det ikke usunt å endre kosthold. Iallfall når det skjer til det bedre. Men når sparekniven bestemmer, kan det gå andre veien. Det nytter iallfall ikke å følge dyre trender og oppskrifter som lokker i ulike medier. Det blir å tygge graut.