Venstresida sin Nato-naivitet

Vi kan ikkje ta støtte og samarbeid for gitt, akkurat som vi ikkje kan ta fred for gitt.

Elias Eide (H) lurer på kvifor det no, i lys av Russlands framferd i Ukraina, er stille frå SV og Raudt.

Elias Eide Stortingsvara for Høgre i Sogn og Fjordane

På Stortinget sit det 21 representantar som har gått til val på program som tek til orde for utmelding av Nato. Kvifor er det heilt stille frå dei?

Både SV og Raudt har programfesta at dei er motstandarar av norsk Nato-medlemskap. Vi skal ikkje lenger tilbake enn 2020 då Vestland SV skreiv resolusjonen «Nato gjør verden farligere», eller 2017, då Raudt skreiv i BT at vi med eit Nato-medlemskap «(...) står uten moralsk autoritet til å snakke om menneskerettigheter». Det kunne vore interessant å høyre om dei meiner desse utsegna står seg i lys av dagens situasjon.

Russland er nabolandet vårt, anten vi likar det eller ikkje. Dei har no altså gått inn med styrkar i eit anna europeisk land. Medan Europa og verda held pusten for kva som vil skje, går dei norske Nato-motstandarane kraftig fram på meiningsmålingane. Det er minst like skremmande.

I ei stadig meir usikker tid er samarbeid viktigare enn nokon gong. Ikkje minst for små og sårbare land som Noreg. Nato har halde saman i over 70 år, like lenge har vi hatt fred i Noreg. Det er ikkje tilfeldig.

No ser vi på nytt kva naboen vår i aust er kapabel til. La oss håpe det skremmer venstresida så mykje at Nato-naiviteten forsvinn. Vi kan ikkje ta støtte og samarbeid for gitt, akkurat som vi ikkje kan ta fred for gitt.