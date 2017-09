Grinande sauebønder med rettkome harme intervjua av media, gjer inntrykk. Men kva med sauer som er utsett for uhell?

Me har i ti år hatt hytte Masfjordfjella. I beitesesongen er det mykje sauer som beiter i fjella, og i utgangspunktet er det berre koseleg. Mindre koseleg er det at i løpet av dei siste tre åra har me kome over ikkje mindre enn seks sauer som har hatt trong for assistanse frå eigar/sankelaget sitt.

To sauer har vore så godt som ferdigetne tå åtseldyr eller fuglar, to sauer har knekt foten og ikkje vore i stand til å klara seg sjølv, ein stod fast på ei hylle, og den siste låg daud. Den var framleis varm. Sistnemnde vart funnen i januar og ikkje langt frå næraste veg. Hadde ete never frå trea omkring, var tynn. Om han døydde av svolt eller fraus i hel, er vanskeleg å sei.

Ikkje veit me kor mykje tilsyn dei får av eigar medan dei er i fjellet, og ikkje har me so sterke meiningar om det heller. Men når eigar får melding om at ein av sauene deira er funnen med ein knekt fot og er ute av stand til å klara seg sjølv, forventar ein snarleg aksjon. Det er ikkje alltid tilfelle.

Vi har i løpet av desse åra snakka med fleire eigarar, og får høyra at slike hendingar må ein leva med. Dei har ikkje ressursar til å ha full kontroll med sauene i heile beitesesongen, men tek seg stundom turar opp i fjellet og ser etter. Det er nærast vanleg at eigarar ikkje får alle sauene dei sende opp på fjellbeite heim att. Slik er det berre.

Har sjølv snakka med eigarar for nokre år sidan som «mista» 16 sauer i fjellet. Det vil sei at dei mangla 16 sauer etter sankinga og ettersankinga? Kva skjer med sauer som ikkje vert funne? Ein kan berre tenkja seg sjølv. Men ein høyrer ikkje so mykje om dette, og då er det lett å tenkje at det kan skuldast manglande mogelegheiter til å skulda på rovdyra.

Grufulle bilete på fjernsynet av sauer, der ulv, jerv eller bjørn har fått herja med saueflokken, gjer inntrykk. Grinande sauebønder med rettkome harme som vert intervjua av media, gjer òg inntrykk. Men kva då med sauer som er utsett for uhell, ikkje vert funne under sankinga eller døyr langsamt av andre årsaker? Då kan ein ikkje leggja skulda på rovdyra dei ønskjer å utrydja. Ein kan heller ikkje skilja mellom ulike pinsler. Eller kan ein?